Zürich (www.aktiencheck.de) - Der S&P 500-Index (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) war seit einigen Tagen klar in Bärenhand, denn erst ein Tagesschlusskurs über der 2.850 Punkte-Marke hätte an dieser Situation etwas geändert, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht. Doch der marktbreite Index habe diese Hürde in der vergangenen Woche nicht überwinden können, sondern sei stattdessen deutlich unter die vielbeachtete Durchschnittslinie EMA200 zurückgefallen. ...

