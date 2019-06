Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Bullard: Senkung des Fed-Zinsziels könnte "bald gerechtfertigt sein"

Nach Ansicht von James Bullard, Präsident der Federal Reserve Bank of St. Louis, könnte eine Senkung des kurzfristigen Zinsziels der US-Notenbank "bald gerechtfertigt sein". Die Fed "steht vor einer Wirtschaft, die in Zukunft voraussichtlich langsamer wachsen wird, mit dem Risiko, dass die Verlangsamung aufgrund der anhaltenden Unsicherheiten stärker ausfallen könnte als erwartet", sagte Bullard laut Unterlagen für eine Präsentation in Chicago.

Australien senkt Leitzins erstmals seit knapp drei Jahren

Die australische Notenbank hat erstmals seit fast drei Jahren den Leitzins gesenkt. Wie die Reserve Bank of Australia mitteilte, setzte sie den Zins um 25 Basispunkte auf 1,25 Prozent herab. Sie will damit den Auswirkungen der globalen Handelsspannungen und der Wachstumsverlangsamung in China entgegenwirken.

Malu Dreyer ist offen für eine gewählte Doppelspitze in der SPD

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hält eine veränderte Führungsstruktur in ihrer Partei für möglich. Wenn bei der anstehenden Diskussion herauskommen sollte, dass die Mehrheit auf eine Doppelspitze gehe, "dann sind wir dafür offen", sagte die kommissarische Ko-Parteivorsitzende in den ARD-Tagesthemen.

Klingbeil: Doppelspitze bei SPD "sehr wahrscheinlich"

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hält ein Führungsduo an der Spitze der Partei für wahrscheinlich. Im Deutschlandfunk sagte er, dass bei der Nachfolge für die frühere SPD-Vorsitzende Andrea Nahles die Parteimitglieder stärker eingebunden werden sollten.

Italiens Regierungschef Conte droht mit Rücktritt

Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte hat mit Rücktritt gedroht, sollten die Koalitionsparteien Lega und Fünf-Sterne-Bewegung ihre Streitigkeiten infolge der Europawahl nicht beilegen. "Ich fordere beide politischen Kräfte dazu auf, eine Entscheidung zu fällen und mir zu sagen, ob sie die Absicht haben, die Pflichten der Regierung weiter zu erfüllen", sagte Conte vor Journalisten. Falls nicht, "werde ich einfach mein Mandat niederlegen".

Macron: 31. Oktober ist "allerletzte Frist" für Brexit

Für Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ist der 31. Oktober die "allerletzte Frist" für den Brexit. Er wolle nicht, dass sich die neue Europäische Kommission mit diesem Thema auseinandersetzen müsse, sagte er im Elysée-Palast in Paris. Schon zuvor hatte Frankreich - anders als viele andere EU-Länder - Vorbehalte gegen eine weitere Verschiebung des Austritts Großbritanniens aus der EU geäußert. Macron fürchtet dadurch eine Blockade der EU.

US-Kongress will Internetriesen wie Facebook und Amazon unter die Lupe nehmen

Der US-Kongress will sich mit der marktbeherrschender Stellung von Internetkonzernen wie Facebook, Google und Amazon befassen. Der Justizausschuss des Repräsentantenhauses kündigte eine Untersuchung zu "Wettbewerb in digitalen Märkten" an. Eine kleine Anzahl dominanter Online-Plattformen habe eine unglaubliche Macht über Handel, Kommunikation und Information im Netz, hieß es in einer Erklärung. Dies könne schädlich für den Wettbewerb sein.

Pompeo: Hoffnungen auf Demokratisierung Chinas gescheitert

Die US-Regierung hat zum 30. Jahrestag der blutigen Niederschlagung der Tiananmen-Proteste die Hoffnungen auf eine Demokratisierung Chinas als gescheitert bewertet. Die USA hätten in den vergangenen drei Jahrzehnten gehofft, "dass Chinas Integration in das internationale System zu einer offeneren, toleranteren Gesellschaft führen würde. Diese Hoffnungen sind zerschlagen worden", erklärte Pompeo.

Verschärfte Sicherheitsvorkehrungen am Tiananmen-Platz in Peking

Am 30. Jahrestag der blutigen Niederschlagung der Proteste auf dem Tiananmen-Platz hat China die Sicherheitsvorkehrungen auf dem zentralen Platz in Peking stark erhöht. Polizisten überprüften am Dienstag die Ausweise aller Touristen und Pendler, die aus der U-Bahn-Station am Tiananmen-Platz kamen. Ausländische Journalisten durften den Platz nicht betreten und keine Fotos machen. Ein Behördenvertreter warnte einen Reporter, dass "illegales Medienverhalten" Auswirkungen auf Visa-Verlängerungen haben könne.

Erdogan: Türkei hält am Kauf russischer Raketen fest

Die Türkei hält nach den Worten von Präsident Recep Tayyip Erdogan am Kauf russischer S-400-Flugabwehrraketen fest. Die türkische Regierung habe mit Russland eine Vereinbarung getroffen, sagte Erdogan laut der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu. Ankara sei fest "entschlossen" und habe nicht vor, bei dem umstrittenen Rüstungsgeschäft "einen Rückzieher zu machen".

Sudans Militärrat annulliert Vereinbarung mit Protestbewegung und kündigt Wahl an

Sudans herrschender Militärrat hat die Vereinbarungen mit der Protestbewegung aufgekündigt und will stattdessen binnen neun Monaten Wahlen abhalten. Das gab der Chef des Militärrats, General Abdel Fattah al-Burhan, bekannt. Die Gespräche mit der Protestbewegung Allianz für Freiheit und Wandel würden beendet, alle bisherigen Vereinbarung annulliert. Die Wahlen würden unter "regionaler und internationaler Aufsicht" abgehalten, versprach Burhan.

Australien Apr Einzelhandelsumsatz saisonbereinigt -0,1% (PROG: +0,2%)

Südkorea BIP 1Q revidiert -0,4% (vorläufig: -0,3%) gg Vorquartal

Südkorea BIP 1Q revidiert +1,7% (vorläufig: +1,8%) gg Vorjahr

Südkorea Verbraucherpreise Mai +0,7% (PROG: +0,9%) gg Vorjahr

Südkorea Verbraucherpreise Mai +0,2% (PROG: +0,4%) gg Vormonat

Südkorea Verbraucherpreise Kernrate Mai +0,8% gg Vorjahr, +0,1% gg Vormonat

Thailand Verbraucherpreise Mai +1,15% gg Vorjahr (PROG +1,0%)

