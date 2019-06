Hohe Mieten belasten deutsche Haushalte immer stärker. Doch zur Schuldenfalle werden die Mietpreise weniger in den teuren Boom-Städten, sondern vor allem auf dem Land. Dahinter steckt eine ganz eigene Dynamik.

Verbraucherzentralen, Mieterschützer und Schuldnerberater, sie alle propagieren gerne eine einfache Faustregel: Die Miete darf nicht mehr als ein Drittel des Nettohaushaltseinkommens betragen.

Das Problem: In vielen Orten liegen die Mieten inzwischen so hoch, dass sie mit einem Drittel eines durchschnittlichen Einkommens nicht mehr finanzierbar sind. So wenden Münchner im Schnitt knapp die Hälfte ihres Einkommens für die Miete auf - und das wohlgemerkt bei deutlich überdurchschnittlichen Einkommen. In Frankfurt und Berlin sind es im Schnitt knapp 40 Prozent.

Wer sich an die Ein-Drittel-Regel halten will, müsste demnach also weit überdurchschnittlich verdienen - oder Deutschlands Großstädte meiden.

Doch selbst das schützt nicht vor Mietschulden. Wie eine neue Erhebung des Statistischen Bundesamtes zeigt, sind Mietschulden in ganz Deutschland ein wachsendes Problem. Jeder fünfte Überschuldete, der Hilfe bei einer Beratungsstelle sucht, hat Mietschulden.

Dabei gibt es große Unterschiede zwischen den Regionen. So leiden in Westdeutschland "nur" 18 Prozent der überschuldeten Menschen unter Mietschulden. In den neuen Bundesländern ist es mit 31 Prozent knapp jeder Dritte.

"Die hohen Wohnkosten sind ein Überschuldungsrisiko", monierte unlängst auch Ines Moers, Geschäftsführerin der Bundesarbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung. Selbst Haushalte mit mittlerem ...

