Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die DWS-Aktie mit "Buy" und einem Kursziel von 34 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Markt habe die Fähigkeit der Deutsche-Bank-Fondstochter, ihre Aufwand-Ertrag-Relation kurzfristig weiter zu senken, bislang übersehen, schrieb Analystin Roberta De Luca in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das laufende Jahr werde wohl zu einem positiven Wendepunkt. Die Aktie zeichne sich zudem durch eine Dividendenrendite von 5,6 Prozent aus./edh/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2019 / 00:36 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0008 2019-06-04/09:35

ISIN: DE000DWS1007