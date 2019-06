Wie gewonnen, so zerronnen. Im April und der ersten Maihälfte dominierten bei Aixtron die Bullen. Mitte Mai kam es zu einer rasanten Trendwechsel. Seit dem Verlaufshoch hat die Aktie rund 25 Prozent an Wert verloren. An der Ausgangssituation hat sich bei dem Anlagenbauer dabei in den letzten Wochen im Prinzip nicht wirklich etwas geändert. Die nächste Trendwende deutet sich schon an.

