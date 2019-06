Sigma Systems, der weltweit führende Anbieter von katalogbasierter Software, meldet, dass es in Zusammenarbeit mit Engineering Do Brasil, einem führenden IT-Dienstleister und Tochterunternehmen von Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., einen Auftrag für die Bereitstellung von digitalen Diensten der nächsten Generation von einem der größten Service-Provider in Brasilien erhalten hat.

Dabei wird eine neue digitale Umgebung geschaffen, die eine schnelle Einführung und einen reibungslosen Verkauf neuer digitaler Angebote an Kunden im ganzen Land ermöglicht. Im Rahmen der dreijährigen Vereinbarung wird Sigma Systems in Zusammenarbeit mit Engineering Do Brasil Sigma CPQ und Sigma Catalog einsetzen, um die Bereitstellung dieser neuen digitalen Infrastruktur zu unterstützen und so ein höheres Maß an Agilität und eine schnellere Markteinführung neuer Produkte und Angebote zu ermöglichen.

Tim Spencer, President und CEO von Sigma Systems, kommentierte: "Als globaler Softwareanbieter, der sich darauf konzentriert, es Dienstleistern zu ermöglichen, Innovationen und neue Produkte und Dienste schnell auf den Markt zu bringen, sind wir gut positioniert, um die Bedürfnisse der heutigen digitalen Verbraucher zu erfüllen. In Zusammenarbeit mit Engineering Do Brasil sind wir zuversichtlich, dass Sigma Catalog und Sigma CPQ eine wichtige Rolle bei der Erschließung neuer Möglichkeiten spielen werden, da sie eine Reihe neuer digitaler Produkte und Dienstleistungen für Kunden im ganzen Land bereitstellen."

Sigma CPQ (Configure Price Quote), das in der neuesten Ausgabe des Gartner Magic Quadrant für CPQ vertreten ist, ist ein telekommunikationsspezifisches, omnipräsentes Angebots- und Auftragserfassungsprodukt, das Service-Providern den Vertrieb von Produkten ermöglicht von standardisierten Verbraucherangeboten bis hin zu komplexen maßgeschneiderten Unternehmensdienstleistungen. Sigma CPQ wird in der Cloud oder vor Ort eingesetzt. Das Produkt erhöht die Geschwindigkeit und verbessert die Genauigkeit von Angeboten und Aufträgen mit sofortiger Wirkung auf die Vertriebseffizienz, Agilität und Kundenzufriedenheit.

Sigma Catalog wird in der Cloud oder vor Ort eingesetzt und beschleunigt Produktinnovationen, um den Umsatz mit neuen digitalen Produkten und neuen Geschäftsmodellen zu steigern.

Sigma Systems ist der weltweit führende Anbieter katalogbasierter Softwarelösungen für Kommunikations-, Medien- und Hightech-Unternehmen. Das Unternehmen bedient mit seinen preisgekrönten Produkten mehr als 80 Kunden in 40 Ländern. Sein Portfolio umfasst Katalog-, Preisgestaltungs- (CPQ), Auftragsverwaltungs-, Bereitstellungs-, Erkenntnis- und Portfolioinventarprodukte für Unternehmen sowie ein Kernangebot an Dienstleistungen wie professionelle Dienstleistungen, Clouddienste und Managed Services. Sigma verfolgt bei der Implementierung seiner B/OSS-Produkte bei seinen Kunden einen agilen Ansatz. Das Unternehmen betreibt Niederlassungen in Nord- und Südamerika, Europa und im Raum Asien-Pazifik und arbeitet weltweit mit Technologie- und Integrationspartnern zusammen.

Über Engineering Do Brasil

Engineering Do Brasil ist ein globales Beratungs- und Informationstechnologieunternehmen, das sich auf die digitale Transformation spezialisiert hat. Durch digitale Transformation, Geschäftsintegration, Beratung und Outsourcing verändert Engineering Do Brasil die betrieblichen Prozesse seiner Kunden, um sie in Einklang mit dem digitalen Zeitalter zu bringen. Mit mehr als 39 Jahren Erfahrung im IT-Markt, mehr als 10.000 Fachleuten und Projekten bei mehr als 10.000 Großkunden in verschiedenen Marktsegmenten wird die Erfahrung unserer Gruppe durch die Investitionen in Forschung und Entwicklung mit mehr als 250 Forschern kontinuierlich verbessert. Darüber hinaus unterhalten wir mehrere Partnerschaften mit den wichtigsten Forschungszentren und Universitäten auf der ganzen Welt. Weitere Informationen: https://www.eng.it/.

