Herr Prof. Riehm, warum ist das Recht an Daten nicht so eindeutig zu regeln wie beim klassischen Eigentum? Thomas Riehm: Das Thema ist unglaublich vielschichtig. Allein die Tatsache, dass immer mehr Daten generiert werden, befeuert das Thema. Schätzungen liegen bei ungefähr 16 Zetabyte nutzbarer Daten bis 2020. Um das greifbar zu machen: Das sind bei geschätzten 8 Milliarden Erdenbürgern 2 Terabyte Daten pro Bürger. Das ist also ein riesiger Schatz, mit dem Leute, die sich damit auskennen, viel Geld verdienen können. Wenn man die Daten richtig miteinander kombiniert, kann man unglaublich viel daraus machen. Deswegen der Datenrausch? Thomas Riehm: Das ist ähnlich wie beim Ölrausch: Alle versuchen, an Daten ranzukommen und damit irgendwas zu machen, weil Daten quasi bares Geld sind. Daten sind aber auch in einem zweiten Sinn das Öl der Wirtschaft, nämlich ein Schmiermittel. Wer Daten hat und versteht damit umzugehen, kann Prozesse beschleunigen, Interaktionen leichter gestalten, neue Geschäftsmodelle entwickeln und damit letztlich Innovationen generieren. Und womit haben Juristen jetzt Probleme? Thomas Riehm: Das Schöne an Daten, aber für uns Juristen das unglaublich Schwierige ist, dass Daten nicht greifbar und ortslos sind, vollkommen mobil. Anders als eine Sache, die es nur einmal gibt, die einen festen Ort hat, und Menschen, die sie kontrollieren können. Daten zu erfassen, ist eine neuartige Aufgabe für jede Rechtsordnung. Anders als Industrieanlagen oder ähnliches, die vor Ort lokalisiert sind, kann man Daten nicht vor Ort regulieren. Wenn wir anfangen würden, Daten, die auf deutschem Boden gespeichert sind, streng zu regulieren, dann würden sie eben in irgendein Daten-Paradies verschoben werden, wo keine vergleichbar strenge Regulierung herrscht. Ein weiteres Problem aus juristischer Sicht ist, dass Daten sozusagen nicht eindeutig einem Besitzer zuzuordnen sind. Daten können zwar an einem Ort sein, aber gleichzeitig von ganz vielen Personen genutzt werden. Und das macht es unglaublich schwer, Daten zu schützen. Gibt es ein Recht auf Eigentum an Daten? Thomas Riehm: Die Antwort ist ein klares Nein! Wir haben nichts in der Rechtsordnung; und gesetzgeberisch kommt auch nichts. Die Arbeitsgruppe ‚Digitaler ...

