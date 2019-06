Start-ups oder eingesessene Familienunternehmen - in der Digitalisierung entdecken bayerische Unternehmen viele Chancen. So auch die Gewinner des Digital Champions Award in der Region South.

Diese Szenen spielen sich täglich in zahllosen Büros ab: Ein Besprechungsraum wird spontan gesucht, doch auf die Schnelle ist nicht sichtbar, welcher frei ist. Oder in einer Open-Space-Bürofläche wird ein freier Schreibtisch gesucht - wie wäre es mit einer Software, die per Wärmesensoren ermittelt, wo Raum für Gespräche im Gebäude ist?

So eine hat das Start-up Visn aus München entwickelt, ein Corporate Start-up der OSRAM GmbH. "Mit unserer IoT-Lösung machen wir Bürogebäude intelligent", sagt Mitgründerin Amanda Birkenholz von Visn. Diese technische Entwicklung hat auch die Jury des Digital Champions Award überzeugt, die dem jungen Unternehmen dafür in der Kategorie Digitale Produkte und Dienstleistungen den Sieg des Regionalwettbewerbs South zusprach.

Doch im Süden Deutschlands, im Freistaat Bayern, sind es nicht allein die Industriekonzerne in den Städten, die die Digitalisierung verinnerlicht haben und sie in ihren Unternehmen ins Leben rufen. Es sind auch innovative und mutige Mittelständler aus dem ländlichen Raum, die diese Herausforderung nicht nur annehmen, sondern auch meistern.

So zum Beispiel einer der größten Hersteller und Anbieter von Schalungs- ...

Den vollständigen Artikel lesen ...