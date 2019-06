Der britisch-niederländische Ölkonzern Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29) erwartet, seinen Aktionären im Zeitraum 2021 bis 2025 125 Mrd. US-Dollar in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen zurückzahlen zu können, wie am Dienstag mitgeteilt wurde. In der aktuellen Fünfjahresperiode bis 2020 ist ein Betrag von 90 Mrd. US-Dollar für Dividenden und Aktienrückkäufe vorgesehen. 2011 bis 2015 lag der Betrag bei 52 Mrd. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...