Paris (www.anleihencheck.de) - Seit Jahresbeginn haben wir regelmäßig auf die vorherrschende Zweiteilung an den Märkten hingewiesen, so Olivier de Berranger, Chief Investment Officer und Enguerrand Artaz, Fondsmanager bei La Financière de l'Echiquier.Auf der einen Seite hätten sich wichtige Indices aufgrund des Schwenks der Zentralbanken zu einer lockereren Geldpolitik und der Korrektur einiger übertriebener Unterbewertungen deutlich erholt. Auf der anderen Seite stünden maue und sogar eindeutig schlechtere gesamtwirtschaftliche Daten überall auf der Welt. Mehr als vier Monate lang habe der Kurswechsel der Zentralbanken diese durchwachsenen Daten an den Märkten übertünchen können. Diese Zuversicht sei jedoch schwach gewesen, wie der deutliche Performance-Abstand zwischen Stilen und Sektoren, defensiven Werten und Werten mit erkennbarem Wachstum, die bei weitem am beliebtesten gewesen seien, belege. ...

