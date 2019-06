Die 1973 von Gerhard Rosenberg gegründete Firma Aquatherm mit Sitz in Attendorn, Nordrhein-Westfalen, ist nach eigenen Angaben der weltweit führende Hersteller von Kunststoff-Rohrleitungssystemen aus Polypropylen für den Anlagenbau und die Haustechnik. Das inhabergeführte Unternehmen beschäftigt mehr als 600 Mitarbeiter an insgesamt sieben Standorten in Deutschland, Italien, Großbritannien, den USA und Kanada. Produziert wird ausschließlich an den beiden deutschen Standorten in Attendorn und Radeberg. 90 Prozent der Produkte gehen in den weltweiten Export. Aquatherm stellt jährlich circa 41 Mio. Formteile mit Rohrdurchmessern von 16 bis 630 mm her. Das Produktsortiment umfasst mehr als 17.000 verschiedene Artikel, die in Ein- und Mehrfamilienhäusern, Hotels, öffentlichen Gebäuden, Industrieanlagen, Gesundheits- und Sozialeinrichtungen, Sport- und Freizeitanlagen oder Schiffen zum Einsatz kommen. Beispiele dafür sind Rohrleitungen für Trinkwasser und für den Sanitärbereich, für Heizungsanlagen, Verteilerleitungen, Fußbodenheizungen, Wand- und Deckenheizungen oder das Wasserrecycling. Die bei Aquatherm produzierten Rohrleitungssysteme dienen dem Transport von Wasser, Druckluft, flüssigen Lebensmitteln und aggressiven Medien wie Säuren, Laugen und Lacken, was oftmals eine besonders hohe chemische Widerstandsfähigkeit erfordert. Neben der hohen Qualität seiner Produkte liegt dem Unternehmen auch eine umweltschonende und energieeffiziente Herstellung seiner Fittinge und Rohrleitungen am Herzen. Energieeffizient, sauber und geräuscharm An seinen beiden Standorten in Deutschland arbeitet Aquatherm konstant an der Optimierung der Prozesse und dem Ausbau seiner Kapazitäten. 2018 wurde eine neue Halle für den Spritzguss mit einer Fläche von 4.750 m² eröffnet, die nach neuesten Energie- und Umweltstandards errichtet wurde. Auch der Maschinenpark des Unternehmens wurde erweitert, und zwar um eine Großmaschine von Wittmann Battenfeld. Dabei handelt es sich um eine Macro Power 1000/16800 mit einer Schließkraft von 10.000 kN und einem maximalen Spritzgewicht von 9 kg, ausgestattet mit einem Wittmann Roboter W843 Pro und Sonderautomation. Mit dieser Maschine werden Großformteile mit 90 bis 250 mm Durchmesser hergestellt. Die Maschine ist mit der modernen auf Windows 10 IoT basierenden Steuerung Unilog B8 ausgerüstet, die sich durch ihren hohen Bedienkomfort auszeichnet. Zusätzlicher Komfort ist durch die elektrisch betätigte Schutztüre auf der Bedienseite gegeben. Ein Öffnungsweg von 2000 mm ermöglicht den Einbau großer Werkzeuge. Die an Aquatherm gelieferte Maschine erfüllt darüber hinaus die hohen Ansprüche, die das Management des Unternehmens an Energieeffizienz, Sauberkeit und Geräuscharmut stellt. Die Maschine ist mit einem modernen Servohydraulikantrieb ausgestattet, der sich durch hohe Dynamik und Laufruhe auszeichnet. Auch bei dem Roboter der Pro-Serie konnten durch Vergrößerung des in den Servomodulen integrierten Energiespeichers die Energieverluste erheblich reduziert werden. Ebenfalls wurden durch die optimierte Energiekette der Roboter-Serie die Geräuschemissionen deutlich verringert. Sowohl die Geschäftsführung als auch die Maschinenbediener sind mit der neuen Macro Power nach nunmehr vier Monaten Produktion sehr zufrieden. Maik Rosenberg, einer der drei Geschäftsführer von Aquatherm: "Neben dem niedrigen Energieverbrauch und der Geräuscharmut überzeugt die Maschine durch ihren hohen Bedienkomfort. Auch die kompakte Bauweise und der damit geringe Platzbedarf ist ein großes Plus".

