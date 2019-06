Von Petra Sorge

BERLIN (Dow Jones)--Ohne einen angemessenen CO2-Preis könnte der deutsche Kohleausstieg laut einer Studie einen gegenteiligen Effekt haben und den Ausstoß schädlicher Treibhausgasen in Europa sogar noch erhöhen. Ein deutscher Alleingang könne demnach bei ausländischen Stromproduzenten zu Produktionsanreizen führen und den Ausstoß von Kohlendioxid erhöhen. Davor warnt das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) in einer Analyse für das Bundesforschungsministerium.

Es bestehe ernsthaft das Risiko, dass der für 2038 geplante Ausstieg "allein durch Abschaltungen von Kraftwerken das Gegenteil von dem bewirkt, was er bewirken soll", erklärte einer der Autoren der Studie, Michael Pahle. "Das wäre für die dringend nötige Stabilisierung unseres Klimas fatal."

Für die Analyse, die unter dem Titel "Die unterschätzten Risiken des Kohleausstiegs" im Journal "Energiewirtschaftliche Tagesfragen" publiziert wurde und am Donnerstag beim Kongress des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft vorgestellt wird, haben die Forscher mehrere Szenarien durchgerechnet.

Hinter diesem Effekt stehen demnach der Strompreis und der Emissionshandel. Durch das Abschalten der Kohlekraftwerke sinkt laut der Studie erstens das Stromangebot im Markt, wodurch der Strompreis steigt. Dadurch können die im Markt verbleibenden Anlagen kostendeckender wirtschaften. Sie erhöhen ihre Produktion und damit ihren CO2-Ausstoß.

Zugleich senkt der deutsche Kohleausstieg die Nachfrage nach europäischen Emissionszertifikaten. Diese werden billiger und häufiger von ausländischen Kohlekraftwerken aufgekauft. In der Folge steigern auch diese ihre Produktion. "Unter dem Strich kann der Emissionshandel, so wie er heute ist, nicht garantieren, dass der Kohleausstieg wirklich zusätzliche Emissionsreduktionen bringt", sagte Christian Flachsland, Ko-Autor vom Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change (MCC).

Die unerwünschten Effekte können der Studie zufolge allein durch eine Verteuerung des Kohlendioxid-Ausstoßes verhindert werden. Die Autoren fordern einen CO2-Preis zwischen 30 bis 60 Euro pro Tonne im Jahr 2030.

Zugleich müssten Emissionszertifikate vom Markt genommen werden. Ein solcher Schritt könnte Deutschland bis zum Jahr 2050 allerdings rund 19 Milliarden Euro kosten, so die Studie. Als Lösung schlagen die Forscher daher einen Mindestpreis für versteigerte CO2-Zertifikate im gesamten Europäischen Emissionshandel vor. Liegt der Marktpreis unter dem Mindestpreis der Zertifikate, würden automatisch Zertifikate zurückgehalten und könnten gelöscht werden, so die Forscher. Mit einem solchen Mindestpreis könne Deutschland möglicherweise sogar Einnahmen erwarten.

Die CDU-Vorsitzende Annette Kramp-Karrenbauer hatte am Montag angekündigt, dass ihre Partei bis Herbst ein Konzept für ein Steuer- und Abgabensystem beim Klimaschutz vorlegen wolle. Union und SPD haben im Koalitionsvertrag festgelegt, noch in diesem Jahr eine "rechtlich verbindliche Umsetzung" zu schaffen, um die Klimaziele bis 2030 einzuhalten.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/apo

(END) Dow Jones Newswires

June 04, 2019 04:00 ET (08:00 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.