Berichte über eine Untersuchung der Marktmacht von Google und Facebook haben am Montag für zum Teil heftige Kursverluste an der Nasdaq gesorgt. Auch die großen Technologiefirmen im Dow Jones oder S&P 500 mussten kräftig Federn lassen. Das Tech-Beben wirkt sich am Morgen auch auf den DAX aus, doch nicht sehr lange.

