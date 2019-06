Entwarnung vorweg: Deutschlands beliebter Aufstrich ist noch nicht knapp. Dennoch hat Ferrero ordentlich Ärger im weltweit größten Nutella-Werk. Seit einer Woche wird dort gestreikt. Kein Lkw kommt rein oder raus.

Die Produktion in der weltweit größten Nutella-Fabrik in Frankreich steht fast still. Seit rund einer Woche blockieren streikende Arbeiter das Werk in Villers-Ecalles in der Normandie. Die Gewerkschaft Force Ouvriere berichtete auf ihrer Website, dass 160 der 350 Beschäftigten der ...

