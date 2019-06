Die Schweizer Währung ist gefragt wie lange nicht: Der Kurs ist auf ein Zwei-Jahres-Hoch gestiegen. Für die Notenbank des Landes wird das zum Problem.

Auf turbulente Zeiten an Finanzmärkten reagiert der Schweizer Franken wie ein Seismograph: Investoren parken in solchen Zeiten gern Kapital in der als besonders sicher geltenden eidgenössischen Währung. Eine befürchtete Eskalation des Handelskonflikts mit den USA und eine mögliche Eintrübung der Konjunktur ließen den Franken-Kurs deshalb nach oben klettern. Am Montag kostete ein Euro rund 1,12 Franken, das war so viel wie seit rund zwei Jahren nicht mehr.

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) allerdings beobachtet den Kursanstieg des Frankens mit sehr gemischten Gefühlen. Denn die hohe Bewertung ist nicht nur ein Ärgernis für Ausländer, die in der Schweiz ihren Sommerurlaub verbringen wollen, sondern auch für die exportorientierte schweizerische Wirtschaft, die ihre Güter in aller Welt vertreibt.

