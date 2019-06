flatex Morning-news DAX update: Die asiatisch-pazifischen Indizes gingen am Dienstag ...

Die asiatisch-pazifischen Indizes gingen am Dienstag überwiegend mit Kursverlusten aus dem Handel. Die stärksten Verluste hatten die chinesischen Indizes in Hongkong, Shanghai und Shenzen zu verbuchen, während der japanischen Nikkei225 nur mit einem Abschlag von 0,01 Prozent bei 20.408,54 Punkten an der TSE aus dem Handel ging. Der STI aus Singapur und der ASX200 aus Sydney konnten sich in der Gewinnzone halten. Die US-Futures tendierten seit dem Wechsel von der asiatischen zur europäischen Handelszeit plötzlich wieder uneinheitlich, nachdem es am frühen Morgen noch nach soliden Kurszuwächsen aussah. Der Xetra-DAX eröffnete mit Abschlägen bei 11.716,55 Punkten.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex startete via Xetra mit leichten Kursgewinnen von 0,56 Prozent in die neue Woche und schloss mit 11.792,81 Punkten. Der übergeordnete Trend zeigt weiterhin abwärts. Ausgehend vom Rekordhoch des 23. Januar 2018 bei 13.596,89 Punkten bis zum übergeordneten verlaufstief des 27. Dezember 2018 bei 10.279,20 Punkten, wären die langfristig relevanten Auf- und Abwärtssequenzen etwaig ableitbar. Die Widerstände wären bei 11.938/12.330/und 12.310 Punkten zu ermitteln. Die Unterstützungen kämen bei den Marken von 11.547/11.062 und 10.764 Punkten in Betracht. Auf der Unterseite steht zudem noch eine bei 11.549,32 Punkten zu schließende Kurslücke zur Disposition (Kurslücke vom 29. März auf den 01. April 2019).

