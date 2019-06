Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Volkswagen auf "Hold" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Analyst Graham Phillips rechnet laut einer am Dienstag vorliegenden Studie mit dem Börsengang der Lkw-Sparte Traton in der ersten Juli-Woche. Dabei verwies er allerdings auf die zuletzt gesunkenen Bewertungen im Sektor. Beim Investorentag der Traton-Beteiligung Navistar im September dürften Investoren vor allem Klarheit über Tratons internationale Ambitionen und das weitere Interesse am US-Truckhersteller Navistar haben wollen./tav/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2019 / 02:13 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.06.2019 / 02:13 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0020 2019-06-04/10:35

ISIN: DE0007664039