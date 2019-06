Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Die deutsche Industrie hat die Bundesregierung am Dienstag scharf angegriffen. BDI-Präsident Dieter Kempf warf der großen Koalition mutlose Politik vor, die einen Großteil der Bevölkerung nicht mehr erreiche. Nötig sei ein Kurswechsel. "Die Koalition, lassen Sie es mich so deutlich sagen, hat einen großen Teil des in sie gesetzten Vertrauens verspielt", sagte Kempf unter Applaus und in Anwesenheit von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) auf dem Tag der Deutschen Industrie in Berlin. "Die wirtschaftliche Lage wird zunehmend zum Risiko, viele Probleme sind hausgemacht. Der Kurswechsel ist fällig. Die Regierungspolitik schadet den Unternehmen."

Für ihn stehe die große Koalition für das mutlose Abarbeiten kleinteiliger Sozialpolitik und ein ungesundes Maß an Umverteilung. Die Regierung müsse Unternehmen mit guten Rahmenbedingungen fit für einen drohenden Abschwung machen. "Fehler muss man einsehen und rückgängig machen: Also weg mit dem überflüssigen Baukindergeld, welches das Ziel, die Wohnungsnot zu lindern, verfehlt und dazu noch fast 3 Milliarden Euro bis 2021 kosten würde", sagte Kempf.

Die Brandrede kommt zu einer Zeit, in der die große Koalition zum zweiten Mal in einem Jahr in einer tiefen Regierungskrise steckt. In der SPD hat Andrea Nahles am Sonntag den Partei- und Fraktionsvorsitz abgegeben und hinterlässt damit den Juniorpartner in der Koalition in einem Führungschaos. Vor einem Jahr waren CDU und CSU beim Thema Migrationspolitik heillos zerstritten und es drohte ein Koalitionsbruch durch die CSU.

Für die deutsche Industrie müsse die Regierung nun ernsthaft und verantwortungsbewusst geführt werden, mahnte Kempf. Besonders bei der Energie- und Klimapolitik forderte er eine rasche Klarheit darüber, wie Deutschland seine Klimaziele einhalten könne.

Kempf warnte, dass ein deutscher Alleingang in der Klimapolitik für extrem hohe Kosten sorge, aber kaum einen positiven Effekt auf den Klimaschutz habe. Eine CO2-Bepreisung könne in Verbindung mit anderen Instrumenten helfen, die Ziele zur Verringerung des Kohlendioxidausstoßes zu erreichen. Sie sei aber kein Wundermittel, das alle Probleme löse. "Ich warne eindringlich vor symbolischen Schnellschüssen mit einer nicht zu Ende gedachten Folgenabschätzung", sagte Kempf.

Auch wiederholte er die Forderung der Industrie nach einer vollständigen Abschaffung des Solidaritätszuschlags. In ihrem Koalitionsvertrag haben sich Union und SPD im März 2018 allerdings lediglich darauf verständigt, den Solidaritätszuschlag ab 2021 nur noch auf die oberen 10 Prozent der Einkommen zu erheben, während 90 Prozent der Steuerzahler keinen Soli mehr zahlen sollen.

"Es wird höchste Zeit für eine mutige Wirtschaftspolitik, welche die Zukunft Deutschlands und Europas fest in den Blick nimmt, um Wohlstand, Wachstum und Fortschritt auch für nachfolgende Generationen zu sichern", mahnte der BDI-Präsident. Dafür müsse die Bundesregierung Investitionen und Innovationen ankurbeln. "Die Sozialausgaben wachsen und wachsen, während die Koalition für die Förderung künstlicher Intelligenz zusätzlich nur 1 Milliarde Euro bis 2023 investieren will."

