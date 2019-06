Das Unternehmen erzielt perfekte Empfehlungswerte und eine Spitzenposition in den Bereichen Customer Experience und Vendor Credibility.



Burlington, Massachusetts (ots/PRNewswire) - Dimensional Insight®, Anbieter von Diver Platform, einer Datenmanagement- und Analyselösung, gab heute bekannt, dass er zum zehnten Mal in Folge in der jährlichen Wisdom of Crowds® Business Intelligence Market Study von Dresner Advisory Services prominent vertreten ist. In der diesjährigen Studie verzeichnete Dimensional Insight bei mehreren wichtigen Kennzahlen eine Leistungssteigerung und konnte seinen perfekten "Empfehlungswert" beibehalten.



Die jährliche Wisdom of Crowds Business Intelligence Market Study befragt Benutzer in verschiedenen Regionen, Funktionen, Unternehmensgrößen und vertikalen Branchen. Die Anwender werden zu Business Intelligence Trends sowie zu 27 bestimmten Anbietern nach 33 verschiedenen Kriterien befragt.



Im diesjährigen Bericht wurde Dimensional Insight für seine Ergebnisse gelobt, die 2019 "deutlich über der Gesamtstichprobe lagen". Das Unternehmen war auch bei den beiden im Bericht enthaltenen Marktmodellen "führender Anbieter" und erreichte einen Wert in der rechten oberen Ecke. Das Customer Experience-Modell stellt Verkaufs- und Servicewerte auf der X-Achse mit Produkt- und Technologiewerten auf der Y-Achse dar. Das Vendor Credibility-Modell stellt einen Wert auf der X-Achse mit einem Konfidenz-Score auf der Y-Achse dar.



Darüber hinaus wurde Dimensional Insight als "bester Anbieter in Bezug auf Produktkenntnis, Produktanpassung und Erweiterbarkeit, Beratungserfahrung und Kontinuität sowie allgemeine Integrität" ausgezeichnet. Das Unternehmen konnte auch einen perfekten Empfehlungswert vorweisen.



"Wir gratulieren Dimensional Insight zu seinen starken Ergebnissen in den letzten 10 Jahren der Studie", sagt Howard Dresner, Präsident, Gründer und Chief Research Officer von Dresner Advisory Services. "Die Lieferantenbewertungen basieren ausschließlich auf der Stimme des Kunden, und auf der Grundlage dieser Bewertung bietet Dimensional Insight seinen Kunden weiterhin einen erheblichen Mehrwert und Zufriedenheit."



"Bei Dimensional Insight stehen unsere Kunden im Mittelpunkt unseres Handelns. Es ist von größter Bedeutung, ihnen zu helfen, echte Ergebnisse für ihr Unternehmen zu erzielen", sagt Fred Powers, Präsident und CEO von Dimensional Insight. "Diese Bewertungen spiegeln unsere kundenorientierten Ziele wider, und wir möchten uns bei unseren Nutzern für ihre kontinuierliche Unterstützung unseres Unternehmens bedanken."



Informationen zu Dimensional Insight



Dimensional Insight® ist ein führender Anbieter von Analyse- und Datenmanagementlösungen und bietet ein komplettes Portfolio an Funktionen, das von der Datenintegration und -modellierung bis hin zu anspruchsvollem Reporting, Analysen und Dashboards reicht. Das Unternehmen ist sechsfacher Best in KLAS-Gewinner im Bereich Business Intelligence und Analytik im Gesundheitswesen und erreichte zuletzt 2019 den ersten Platz. Dimensional Insight wurde 1989 gegründet und verfügt über Tausende von geschäftlichen Kunden weltweit. Die Diver Platform von Dimensional Insight ist sowohl bei Kunden als auch bei Branchenanalysten in den Kernmarktsegmenten Gesundheit, Produktion und Getränkealkohol stets als leistungsstärkste Analyseplattform positioniert. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.dimins.com.



