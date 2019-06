FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS RAISES BRITVIC PRICE TARGET TO 1000 (960) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES LONDONMETRIC PROPERTY TARGET TO 210 (195) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES SEGRO PLC PRICE TARGET TO 755 (700) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES TRITAX BIG BOX PRICE TARGET TO 155 (150) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS NEWRIVER TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 248 (265) PENCE - BRYAN GARNIER RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 2940 (2700) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK CUTS ROYAL MAIL PRICE TARGET TO 150 (180) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN CUTS BRITISH LAND CO PRICE TARGET TO 566 (589) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS GREAT PORTLAND TO 'SELL' ('NEUTRAL') - TARGET 585 (616) PENCE - GOLDMAN CUTS HAMMERSON PRICE TARGET TO 288 (345) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS INTU PROPERTIES PRICE TARGET TO 84 (88) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN CUTS SECURE INCOME PRICE TARGET TO 447 (457) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS SEGRO PLC PRICE TARGET TO 786 (800) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS SHAFTESBURY PRICE TARGET TO 714 (742) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN INITIATES ASHMORE GROUP WITH 'BUY' - TARGET 540 PENCE - GOLDMAN INITIATES MAN GROUP WITH 'NEUTRAL' - TARGET 155 PENCE - GOLDMAN INITIATES SCHRODERS WITH 'NEUTRAL' - TARGET 3141 PENCE - GOLDMAN RAISES BIG YELLOW GROUP PRICE TARGET TO 1037 (972) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES DERWENT LONDON PRICE TARGET TO 3095 (2960) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES LAND SECURITIES PRICE TARGET TO 807 (769) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC CUTS ELECTRA PRIVATE EQUITY PRICE TARGET TO 407 (423) PENCE - 'HOLD' - HSBC CUTS WIZZ AIR PRICE TARGET TO 2900 (3000) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN RAISES ROYAL MAIL TO 'NEUTRAL' (UNDERWEIGHT) - TARGET 252 (241) PENCE - SOCGEN CUTS AUTOMOBILES & COMPONENTS TO 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - SOCGEN RAISES UTILITIES. REAL ESTATE. BEVERAGE. SOFTWARE & IT TO 'OVERWEIGHT' (N)



