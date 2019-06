Höhere Löhne und mehr Personal für die Pflege: Die Regierung folgt den Expertenvorschlägen und wertet die Pflegeberufe auf. Außerdem sollen Bedürftige entlastet werden. Fest steht auch: Es wird teurer.

Auch wenn die Parteien der Großen Koalition zurzeit vor allem mit Krisen und der Bewältigung mieser Wahlergebnisse beschäftigt sind - die Minister der Koalition arbeiten noch, sogar im Team über Parteigrenzen hinweg. Die drei Ressortchefs Hubertus Heil (Arbeit, SPD), Jens Spahn (Gesundheit, CDU) und Franziska Giffey (Senioren, SPD) wollen gemeinsam Verbesserungen für Pflegeprofis durchsetzen sowie die finanzielle Last für Hilfebedürftige begrenzen. Die bei der Konzertierten Aktion Pflege heute am Dienstag vorgestellten Forderungen im Auftrag der drei Minister bedeuten vor allem eins: Die Beiträge zur Pflegeversicherung werden deutlich steigen.

Im Kern übernimmt die Bundesregierung die Forderungen der beauftragten Experten, die bessere Arbeitsbedingungen und mehr Bezahlung für Pflegekräfte im Krankenhaus oder in der Altenhilfe verlangen.

Gefordert wird in dem Bericht, dass der Pflege-Mindestlohn künftig nach Pflegefach- und Pflegehilfskräften unterscheidet. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil rechtfertigt das: "Unser Ziel sind bessere Gehälter über Mindestlöhne, sowohl für Hilfs- als auch für Fachkräfte, und gleiche Bezahlung in Ost und West." All das ist bisher noch nicht gesichert. Zudem verlangten bisher noch einzelne Ausbildungsstätten Schulgeld. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...