Das Quiz "Wer wird Millionär?" von Günther Jauch (62) ist mit einer Spitzenquote in die Sommerpause gegangen. 5,34 Millionen (21,0 Prozent) schalteten am Montagabend auf RTL das Prominenten-Special ein. Insgesamt erspielten die Kandidaten 346 000 Euro für den guten Zweck. Am erfolgreichsten waren Schauspielerin Sophia Thomalla (29) mit 125 000 Euro für "Ein Herz für Kinder" und Fernsehkoch Tim Mälzer (48), der ebenso viel für die "Stiftung Kinder-Hospiz Sternenbrücke" und die Obdachlosenzeitschrift "Hinz&Kunzt" gewann.

Halbwegs mithalten konnte da in der Gunst des Publikums nur der ZDF-Krimi "Unter anderen Umständen: Liebesrausch" mit Natalia Wörner. Den wollten 4,84 Millionen (17,2 Prozent) sehen. Das Erste kam mit der Doku "Bomben im Meer" auf 2,37 Millionen (8,5 Prozent). Die Sat.1-Komödie "SMS für Dich" erreichte 1,58 Millionen (5,7 Prozent). Kabel eins hatte den Actionfilm "Eraser" mit Arnold Schwarzenegger im Programm, dafür konnten sich 1,33 Millionen (4,9 Prozent) erwärmen.

Die ProSieben-Comedy "The Big Bang Theory" sahen 1,08 Millionen (3,9 Prozent). Die Vox-Modeshow "Guidos Masterclass" erreichte 900 000 Zuschauer (3,2 Prozent) und die RTL-II-Show "The Big 50" 690 000 (2,5 Prozent)./bok/DP/mis

