Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Fiss/Donaueschingen (pts020/04.06.2019/11:00) - Zehn Jahre lang hat ein österreichisch-deutsches Entwicklungsteam, bestehend aus Sportwissenschafter, Psychologen, Pädagogen und Experten aus dem medizinisch-therapeutischen Bereich, das Sportgame "Sixcup" entwickelt. Sixcup kombiniert in einer völlig neuartigen Weise Sport mit Spiel und ermöglicht endlich Spaß beim Sport, ohne zuvor einen inneren "Schweinehund" überlisten zu müssen. Diese letztgenannte Eigenschaft hat das Entwicklungsteam unvorhergesehen immer wieder vor neue Herausforderungen gestellt. Über 150.000 Spieler haben in ganz Europa gespielt, getestet und immer wieder den Ablauf und die Regeln des Spieles optimiert, sodass jetzt am Ende der Entwicklung das Produkt markt- und gesellschaftsreif ist. Aufgrund von neuen Outdoor-Offline-Spielentwicklungen wird nun für den Vertrieb von Sixcup eine weltweite Exklusiv-Lizenz vergeben. Vier Punkte standen im Mittelpunkt der intensiven Entwicklung. "Anywhere & anytime" forderte, dass jeder Platz und jede Jahres- und Tageszeit zum Sixcup-spielen geeignet sein muss. "Quick & easy" stand für schnelles und einfaches Erlernen von Sixcup. Heißt, dass in nur fünf Minuten das Spiel verstanden und gespielt werden konnte. "Adaptiv" war die Vorgabe, dass Sixcup an den Bedarf der Spieler angepasst werden kann. Für drei bis 300 SpielerInnen kann auf kleinem Raum ohne besondere Spezifikation unterhaltsamer Sport organisiert werden. "Begeisterungsgarantie": Viele Events, Firmen- und Schulspiele und private Games in Gärten und Höfen haben das Entwicklungsteam dazu veranlasst, Begeisterungsgarantie zu gewähren. Mit Erfolg, wie die Praxis über Jahre hindurch gezeigt hat. Das Angebot zum Linzenzerwerb für Sixcup wird an Firmen gerichtet, die bereits eine bestehende Vertriebs-Struktur haben oder an Investoren angeboten, die ihr Portfolio mit einem außerordentlichen und unvergleichbaren Produkt erweitern oder sich neu bzw. zusätzlich positionieren wollen. Die Marke "Sixcup" ist international geschützt. In der Folge einer vereinbarten Linzenzdauer besteht die Möglichkeit, die Marke, die Domains und sämtliche Rechte, sowie Produktionswerkzeuge und Scoringprogramme zur Ermittlung von Turnier-Listen zu erwerben. Entscheidend für die Vergabe der SIXCUP Lizenz an einen Bieter wird das Vertriebskonzept sein, das zum Beispiel auch zum Ziel die Teilnahme von Sixcup an großen Spielen oder eine World-Tour haben könnte. Weitere Informationen siehe unter: http://www.sixcup.org Persönliche Kontaktaufnahme über Schranz Management GmbH, Entwicklungsleiter Stefan Schranz, Mail: info@sixcup.org. (Ende) Aussender: Schranz Management GesmbH Ansprechpartner: Stefan Schranz Tel.: +43 664 132 33 74 E-Mail: info@schranz.com Website: www.schranz.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190604020

(END) Dow Jones Newswires

June 04, 2019 05:00 ET (09:00 GMT)