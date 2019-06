Die Ekosem-Agrar AG wächst in 2018 dynamisch weiter und präsentiert vorläufige Finanzkennzahlen. Demnach erwirtschaftete die Gruppe im vergangenen Jahr Umsatzerlöse von rund 240 Mio. Euro, ein Plus von ca. 37 % im Vergleich zu 2017. Wachstumstreiber ist der enorme Ausbau der Rohmilchproduktion, der in 2019 nochmals deutlich gesteigert werden soll.

EBITDA-Steigerung um 65%

Das bereinigte Ergebnis vor Abschreibungen, Zinsen und Steuern (EBITDA) verbesserte sich in 2018 um ca. 65 % auf rund 115 Mio. Euro (Vj. 69,5 Mio. Euro). Dies entspricht einer EBITDA-Marge von 31 %. Das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) erhöhte sich auf rund 70 Mio. Euro gegenüber 44,5 Mio. Euro im Vorjahr, was zu einer EBIT-Marge von mehr als 18 % führt.

Ausbau der Rohmilchproduktion

Die positive Geschäftsentwicklung, die trotz des in 2018 äußerst niedrigen Rohmilchpreises erreicht wurde (deutliche Besserung in 2019), basiert laut Ekosem-Agrar auf dem konsequenten Ausbau der Rohmilchproduktion ...

