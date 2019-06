Europas Börsen haben nach anfänglichen Verlusten bis zum späten Vormittag ins Plus gedreht. Der EuroStoxx 50 notierte zuletzt 0,44 Prozent höher bei 3314,69 Punkten. Damit knüpfte der europäische Leitindex an seine leichte Erholung vom Vortag an. Börsianer verwiesen auf die Hoffnung auf sinkende Zinsen in den USA als Unterstützung.

Für den französischen Cac 40 ging es am Dienstag zuletzt um 0,16 Prozent auf 5249,68 Punkte nach oben. Der britische FTSE 100 legte 0,28 Prozent auf 7204,90 Punkte zu.

Am Dienstagmorgen hatte noch der Ausverkauf an der US-Technologiebörse Nasdaq auch die europäischen Börsen in Mitleidenschaft gezogen. Vorangegangen waren Berichte über Untersuchungen der US-Behörden zur Marktmacht von Google und Facebook . Schließlich gewann aber die Zinshoffnung die Oberhand.

Die Aussicht auf einen Zinsschnittin den USA noch in diesem Jahr hatte bereits am Vortag der regionale Fed-Präsident von St. Louis, James Bullard, geschürt. Die Märkte hätten sich zwar bereits seit Wochen sich auf solche Aussagen vorbereitet, schrieb Analyst Michael Hewson vom Broker CMC Markets UK. Angesichts des anhaltenden Gehaltswachstums, niedriger Arbeitslosigkeit und gedämpfter Inflation in den USA dürfte es aber noch dauern, bis sich auch andere Mitglieder der US-Notenbank Bullards Meinung anschließen dürften, erklärte Hewson.

Keine neuen Nachrichten gab es unterdessen zum Dauerthema US-chinesischer Handelsstreit. Europaweit nutzten Anleger die Chance und schlugen bei den zuletzt wegen des Zollstreits schwer geprügelten Autowerten wieder zu. Der entsprechende Branchenindex kletterte um 1,89 Prozent. Im EuroStoxx 50 gehörten die deutschen Autobauer mit Aufschlägen von jeweils rund zweieinhalb Prozent zu den größten Gewinnern.

Die Technologiewerte standen mit einem Minus von durchschnittlich 1,20 Prozent dagegen ganz oben auf den Verkaufszetteln. Zu den Schlusslichtern im europäischen Leitindex gehörten der Softwarehersteller SAP mit minus 1,35 Prozent. Aktien des Chipausrüsters ASML gaben ähnlich stark nach.

Zur verschlechterten Stimmung für die Tech-Branche gesellte sich nach den Nachrichten aus den USA noch eine Gewinnwarnung vom Hersteller von Luxus-Elektronik Bang & Olufsen hinzu. Die Aktie der Dänen verlor zeitweise mehr als 20 Prozent an Wert.

In Großbritannien sanken die Shell -Aktien angesichts rückläufiger Rohstoffpreise um knapp ein Prozent. Hier half auch nicht, dass der Öl- und Gasmulti seinen Aktionären nach dem Abschluss seines laufenden Aktienrückkaufprogramms noch höhere Ausschüttungen in Aussicht stellte.

Apples laufende Entwicklerkonferenz brachte unterdessen die Kurse von europäischen Hörgeräteherstellern ins Wanken. Der Konzern kündigte ein Neudesign seiner Health-App für das iPhone mit Fokus auf das Hören und Frauengesundheit an. Demant aus Dänemark etwa verloren daraufhin mehr als vier Prozent, Papiere des Wettbewerbers GN Nord und des Schweizer Anbieters Sonova gab zuletzt jeweils um zwei Prozent nach./tav/mis

