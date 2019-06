Die Ölpreise an den internationalen Börsen zieht es weiter nach unten. Ein Erholungsversuch vom Montag entpuppte sich als Strohfeuer und Rohöl (Brent) bleibt weiter in Sichtweite der 60-Dollar Marke. Die hiesigen Heizölpreise geben am Dienstag erneut nach und bewegen sich je nach Region auf dem tiefsten Stand seit Januar oder Februar. Verbraucher reagieren prompt: Die Nachfrage ist für die Jahreszeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...