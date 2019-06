Die EU will den Plastikmüll reduzieren und Länder wie Ägypten oder Tansania ziehen nach. Das macht nicht nur aus Sicht der Umwelt Sinn, sondern bietet Unternehmen mit der notwendigen Expertise auch ein belastbares und langfristig erfolgreiches Geschäftsmodell. Ein Unternehmen, dass schon jetzt sehr gut in diesem Wachstumsmarkt über eine gute Position verfügt, ist Tomra Systems (ISIN: NO0005668905) aus Norwegen. Tomra Systems wurden 1972 von den Brüdern Petter und Tore Planke gegründet. Das börsennotierte norwegische Unternehmen betreibt derzeit in mehr als 40 Ländern insgesamt 83.100 Sammelautomaten für Pfandflaschen, davon rund 30.000 in Deutschland. Das operative Geschäft ist in die beiden Geschäftsbereiche Sammelsysteme und Sortierlösungen gegliedert. Neben Pfandsystemen werden Lösungen zur Sortierung von Rohstoffen für die Recycling-Wirtschaft, die Lebensmittelindustrie und den Bergbau entwickelt. Tomra ist dabei ein Wachstumstitel mit sportlichen Bewertung (2019er-KGV von 45) und entsprechend rasanter Charttechnik. Von 2014 bis 2018 haben die Norweger dafür aber Umsatz und Ebitda fast verdoppelt. Die Chancen stehen deshalb gut, dass der Umwelttitel weiter zulegen kann.



