Bundeskanzlerin Angela Merkel hält weiterhin an den Steuerentlastungen für Unternehmen fest und fordert nun eine Prüfung durch die Regierung.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat einen erneuten Versuch in der Koalition mit der SPD angekündigt, Unternehmen steuerlich zu entlasten. "Die Wettbewerbsverhältnisse haben sich vor kurzem sehr zu unseren Ungunsten verschoben", sagte Merkel am Dienstag beim Tag der deutschen Industrie in Berlin.

Sie verwies auf Steuerentlastungen für Firmen etwa in den USA. "Wir werden versuchen, hier in der großen Koalition noch ...

