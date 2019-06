Dubai/UAE (ots) - TrueProfile.io, der weltweit führende Anbieter für Echtzeit-Verifizierung von Referenzen, ist neues Mitglied des Marktplatzes von e-Residency, dem virtuellen Wohnsitz-Konzept der estnischen Regierung. Mit dem Beitritt zum e-Residency Marktplatz erhalten die digitalen Bürger von Estland die Möglichkeit, ihre Dokumente überprüfen zu lassen und sich damit als vertrauenswürdige, qualifizierte globale Bürger auszuweisen.



Das e-Residency-Programm der Republik Estland bietet Personen weltweit die Möglichkeit, Teil der neuen, digitalen Nation Estlands zu werden. Dieses Angebot wird insbesondere von Unternehmen aus der ganzen Welt genutzt, um die virtuelle Staatsbürgerschaft für den Aufbau eines standortunabhängigen Betriebs einzusetzen. Die exklusiven Angebote von TrueProfile.io - dazu zählt das professionelle Überprüfen von Dokumenten auf ihre Echtheit - ermöglichen es den sogenannten e-Residents, ihr Potenzial in Bezug auf internationalen Handel und Beschäftigungsfähigkeit zu steigern.



TrueProfile.io hat den Anspruch, e-Residents auf allen Karrierestufen zu unterstützen. Seien es Arbeitssuchende, Geschäftsführer oder e-Residents, die professionelle Beziehungen zu anderen e-Residents aufbauen wollen - sie alle können international als vertrauenswürdige Fachkräfte auftreten. Gewerbetreibende e-Residents können zudem TrueProfile.io dazu nutzen, potenzielle Mitarbeiter, die sie in der Region einstellen möchten, überprüfen zu lassen.



"Wir freuen uns sehr, Teil des Marktplatzes von e-Residency zu sein und damit die gemeinsame Vision voranzutreiben: die ortsunabhängige Nutzung von Technologie zur Förderung des professionellen Wachstums", sagt René Seifert, Chief Digital Officer von TrueProfile.io. "Die ersten 1.000 registrierten e-Residents erhalten eine kostenlose Prüfung ihrer Unterlagen, alle nachfolgenden erhalten einen Rabatt von 33 Prozent."



Joel Burke, Head of Business Development von e-Residency, ergänzt: "TrueProfile.io ist ein zukunftsorientiertes Produkt und wir sind überzeugt, dass es einen erheblichen Mehrwert für die e-Residency-Gemeinschaft darstellt. Heute leiten viele globale Unternehmen standortunabhängige Betriebe - mangelndes Vertrauen ist jedoch oft ein Hindernis, Geschäfte erfolgreich aus der Ferne tätigen zu können. Die Möglichkeit, Bewerberinformationen bei Bedarf überprüfen zu können, ebnet den Weg für ein noch vertrauenswürdigeres Geschäftsumfeld in der Gemeinschaft."



Über TrueProfile.io



TrueProfile.io ist der führende Anbieter für die Echtzeit-Verifizierung von Referenzen nach dem internationalen Verifizierungsstandard Primary Source Verification (PSV). Mit der Verwendung von modernsten Blockchain-Technologien schafft TrueProfile.io Sicherheit und Vertrauen im Bewerbungsprozess. Seit 2006 ist die The DataFlow Group vertrauenswürdiger Partner für Regulierungsbehörden und Regierungen in Asien und Europa, um die sichere Dokumentenverifizierung für mehr als eine Millionen Antragsteller durchzuführen.



Weitere Informationen unter: https://www.trueprofile.io/



Über e-Residency



e-Residency ist der erste Service seiner Art, der eine von der Regierung geprüfte, digitale Identität für Weltbürger bietet. Dies bietet Geschäftsinhabern vollen Zugang zu den estnischen e-Services und zum globalen Netzwerk von e-Residency. Als e-Bürger können Privatpersonen als vertrauenswürdiges, standortunabhängiges EU-Unternehmen agieren.



Weitere Informationen unter: https://e-resident.gov.ee



