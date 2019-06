Berlin/Düsseldorf (ots) - Die Vergütung ist neben dem Anforderungsprofil aus Bewerbersicht das wichtigste Element einer Stellenanzeige - fehlt aber fast immer. Eine Analyse des Klick-Verhaltens von mehr als 150.000 Fach- & Führungskräften auf Stellenanzeigen ergab, dass eine Gehaltsangabe die Anzahl der Bewerbungen um 20% steigert. Doch es gibt statistisch signifikante Unterschiede zwischen den verschiedenen Berufsgruppen, wie die Daten von Zalvus und Gehaltsreporter.de zeigen.



20% mehr Bewerbungen durch Gehaltsangabe



Bisher ist es in Deutschland - im Gegensatz zu anderen Ländern in Europa - eher selten, in Stellenanzeigen über die Bezahlung der Stelle zu informieren. Ausnahmen bilden gegenwärtig nur besonders gesuchte Profile wie z.B. Software-Entwickler. Mit Plattformen wie Google Jobs und dem zunehmenden Fachkräftemangel könnten Gehaltsangaben in Stellenanzeigen aber auch bei uns bald zum Muss werden. Die Vorteile sind klar nachweisbar: Eine Stellenanzeige mit Gehaltsangabe generiert im Schnitt ca. 20% mehr Bewerbungen als ohne.



Vertrieb und Produktion wollen Gehälter wissen



Wenig überraschend: Für Vertriebler ist die Gehaltsangabe am Wichtigsten (fast 30% höhere Klickzahlen) im Vergleich zum Durchschnitt in der DACH-Region. Auch für Angestellte in Produktion und Instandhaltung ist das Gehalt das wichtigste Merkmal einer Ausschreibung (ca. 23% erhöhtes Interesse). Da sie bei unterschiedlichen Arbeitgebern meist ähnliche Arbeitsbedingungen vorfinden, ist das Plus an Vergütung oft ausschlaggebend



(Direkt)Vertrieb: +28,1% Ingenieurwesen: +10,9% IT & Entwicklung: +4,1 (Projekt-) Leitung: -11,2% Assistenz & Administration: -13,7% Produktion & Instandhaltung: +23,1% HR & Marketing: -5,2% Beratung & Consulting: +13,3%



Mindestgehalt ist ein sinnvoller Anfang



64% der Bewerber wünschen sich zumindest die Angabe eines Mindestgehalt, um zu erkennen, ob sich der Bewerbungsaufwand lohnt bzw. die Stelle auch zur eigenen Qualifikation und dem Marktwert passt. Das seit dem 22. Mai verfügbare "Google for Jobs" belohnt eine Gehaltsindikation beispielsweise mit besserer Sichtbarkeit bzw. besserem Ranking.



OTS: Gehaltsreporter GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/134868 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_134868.rss2



Pressekontakt: Zalvus GmbH: Florian Burchett florian.burchett@zalvus.com +493020648341



Gehaltsreporter GmbH: Dr. Olaf Pätz olaf.paetz@gehaltsreporter.de +4921197533384 Studie: https://zalvus.com/go/tub825