Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Rocket Internet von 26 auf 28 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Beteiligungsgesellschaft fülle ihre Pipeline wieder mit neuen in der Frühphase befindlichen Investments, während die bereits etablierten Beteiligungen mehr und mehr Werte schüfen, schrieb Analyst Nikolas Mauder in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte passte sein Bewertungsmodell an die jüngsten Beteiligungsverkäufe, den Jumia-Börsengang und andere Markteinflüsse an./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000A12UKK6

AXC0128 2019-06-04/12:12