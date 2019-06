Siemens Mobility ist nach eigenen Angaben mit mittlerweile 1800 ausgelieferten und bestellten Stadtbahnen Marktführer in diesem Segment in Nordamerika. Da die meisten Züge das Alter für eine grundlegende Modernisierung noch nicht erreicht haben, sei Siemens Mobility Rail Services jetzt schon strategisch darauf vorbereitet, bestehende und neue Kunden bei Instandhaltungs- und Modernisierungslösungen zu unterstützen, heißt es. Bei 79 Zügen vom Typ SD660, die TriMet in Portland, Oregon, ab 1995 bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...