FRANKFURT (Dow Jones)--Die Pkw-Neuzulassungen haben im Mai wieder Fahrt aufgenommen. Mit 332.962 Autos lag die Steigerungsrate bei 9,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Im April hatte sich noch ein Minus von 1,1 Prozent gezeigt. Wie das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) mitteilte, erreichten die Neuzulassungen in den ersten fünf Monaten dieses Jahres ein Wachstum von 1,7 Prozent. Die meisten Neufahrzeuge im Mai waren der Kompaktklasse zuzuordnen, der Anteil betrug 20,5 Prozent, ein Plus von 1,6 Prozent. Dicht dahinter folgten die SUVs, die mit einem Plus von 32 Prozent auf einen Neuzulassungsanteil von 20,3 Prozent kamen. Die Oberklasse war im Mai am wenigsten gefragt, ihr Anteil betrug 0,8 Prozent, das war ein Rückgang von 4,9 Prozent.

Die meisten Neuwagen waren Benziner, gefolgt von Pkw mit Dieselantrieb. Bei den alternativen Antrieben zeigte sich eine positive Entwicklung. 4.630 Elektro-Pkw wurden neu zugelassen, das war ein Plus von 100,4 Prozent. Bei den Hybriden wurden 19.306 Neuzulassungen registriert, ein Wachstum von 87,5 Prozent.

Bei den deutschen Marken erreichten BMW (+41,9 Prozent), Smart (+36,3 Prozent), Ford (+18 Prozent) und Opel (+15,2 Prozent) zweistellige Zulassungssteigerungen, ebenfalls im Plus lagen Mercedes (+9,5 Prozent) und Porsche (+3,9 Prozent). Ein rückläufiges Bild zeigte sich unterdessen bei Audi, VW und Mini. Bei den Importmarken sorgte Tesla mit einer Steigerung um 116,5 Prozent laut KBA für die höchste Zulassungssteigerung in der Monatsbilanz, gefolgt von Lexus und Volvo. Rückgänge gab es bei den Importautos unterdessen bei DS, Honda, Subaru und Alfa Romeo.

Der Gebrauchtfahrzeugmarkt wies im Berichtsmonat mit insgesamt 737.930 Kfz und 38.948 Kfz-Anhängern einen Zuwachs von 2,6 Prozent beziehungsweise 4,1 Prozent auf.

June 04, 2019 06:02 ET (10:02 GMT)

