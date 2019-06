-------------------------------------------------------------- Mehr Informationen http://ots.de/V88tJE --------------------------------------------------------------



Wohin bloß mit all den Handy-Fotos? Warum die Schönsten davon nicht ganz einfach entwickeln lassen?! Mit der preisgekrönten Pixum App lassen sich unvergessliche Momente ab sofort greifbar als Pixum Fotoabzüge verewigen. Zur Verfügung stehen klassische Formate, quadratische Square Fotos und Retro Fotos mit individuellem Text. Dank der intuitiven Bedienung klappt die Bestellung mit dem Smartphone auch bequem von unterwegs.



Klassische Fotoabzüge feiern seit einiger Zeit ein ungeahntes Revival. Besonders junge Menschen, für die Internet, Smartphone und Co. eine Selbstverständlichkeit sind, haben analoge Fotografien neu für sich entdeckt. Damit die eigenen Handy-Fotos mit nur wenigen Klicks direkt bestellt werden können, bietet der Online-Fotoservice Pixum seine Fotoabzüge ab sofort in seiner preisgekrönten Pixum App an. Neben gängigen Standardformaten wie 10x15 cm oder 9x13 cm sind auch trendige Alternativen verfügbar. So können Nutzer zwischen Fotos im quadratischen Format und Retro-Fotos im Polaroid-Stil wählen, welche sich sogar mit einer individuellen Bildunterschrift versehen lassen. Für alle Varianten stehen jeweils verschiedene Größen zur Verfügung.



Neben klassischen Fotoabzügen lassen sich auch Pixum Fotobücher und Pixum Fotokalender im Handumdrehen mit der Pixum App gestalten und bestellen.



Eine Übertragung der Handy-Fotos auf den Computer ist nicht mehr nötig. Der Foto-Upload zu Pixum ist direkt vom Speicher des Smartphones, von den Cloud-Diensten Google Photos und Dropbox sowie vom eigenen Social Media Profil auf Instagram und Facebook möglich. Kostbare Erinnerungen können so bereits von der Heimreise aus dem Urlaub als Pixum Fotoprodukte verewigt werden.



Die kostenlose Pixum App gibt es für iOS und Android. Mehr Informationen unter https://www.pixum.de/app.



