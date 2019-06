HMS Bergbau AG: Silesian Coal erhält positive Umweltentscheidung / Letzte Voraussetzung zur Beantragung der Abbaulizenz gegeben DGAP-News: HMS Bergbau AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Sonstiges HMS Bergbau AG: Silesian Coal erhält positive Umweltentscheidung / Letzte Voraussetzung zur Beantragung der Abbaulizenz gegeben 04.06.2019 / 12:38 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Corporate News vom 04. Juni 2019 HMS Bergbau AG: Silesian Coal erhält positive Umweltentscheidung / Letzte Voraussetzung zur Beantragung der Abbaulizenz gegeben Berlin, 04. Juni 2019: Der Vorstand der HMS Bergbau AG, ein führendes unabhängiges Rohstoffhandels- und -vermarktungsunternehmen in Deutschland sowie Hauptgesellschafter der Silesian Coal International Group of Companies S.A. ("Silesian") gibt bekannt, dass im Rahmen des Antrages einer Abbaulizenz der Silesian am 31.05.2019 eine positive Umweltentscheidung durch die lokale Umweltbehörde in Katowice, Polen erteilt worden ist. Eine positive Umweltentscheidung gilt als letzter Meilenstein auf dem Weg zur Erteilung der finalen Abbaulizenz. Die Umweltentscheidung legt Rahmenbedingungen im Hinblick auf die Umweltverträglichkeit des Abbauprozesses fest. Die Abbaulizenz kann somit zeitnah beantragt werden. Bereits im Januar 2019 wurde Silesian Coal International Group of Companies SA von der Wirtschaftskammer "Ekorozwój" (dt. Ökoentwicklung) mit dem Umweltpreis "Grüner Lorbeer" ausgezeichnet. Der Preis wurde für das innovative Steinkohlenabbauprojekt unter Nutzung bestehender Infrastruktur zur weitgehenden Vermeidung unnötiger Umweltbelastungen verliehen. Die im Rahmen der exklusiven Explorationslizenz von der HMS durchgeführten Bohrungen in Orzesze ergaben ein potentielles Kohle-Vorkommen von 2,2 Mrd. Tonnen in situ, wovon nach JORC-Standard rund 672 Mio. Tonnen hochwertige Kohle als förderbar identifiziert wurden. Die Silesian plant das Vorkommen über bereits bestehende Infrastruktur zu erschließen und damit kostengünstig (ca. 1/3 Kosten eines Greenfield-Projektes) und innerhalb von zweieinhalb Jahren nach Erteilung der Abbaulizenz eine Produktion von jährlich rd. 3 Mio. Tonnen Kohle zu etablieren. Die geplante Produktion ist gleichermaßen zwischen der margenstarken Koks- und Kraftwerkskohle aufgeteilt. Das Lizenzgebiet hat eine Gesamtfläche von rund 20 km² und befindet sich in der traditionelle Kohleregion Kattowiz, Polen. Die derzeitige Beteiligungshöhe der HMS Bergbau AG an der Silesian Coal International Group of Companies S.A. beträgt 98,9 Prozent. Der Vorstand Über HMS Bergbau AG: Die HMS Bergbau AG, Berlin, ist eines der führenden unabhängigen Rohstoffhandels- und -vermarktungsunternehmen in Deutschland. Kerngeschäft ist der internationale An- und Verkauf von Kohle, sowie von Rohstoffen wie Erze, Düngemittel oder Zementprodukte. Zu den Kunden gehören namhafte internationale Stromproduzenten und Industrieverbraucher, an die die Rohstoffe intime und weltweit geliefert werden. Ferner erschließt die HMS Bergbau AG, die vor allem in Asien, Afrika und Europa tätig ist, erstklassige Rohstoffreserven. Mit der polnischen Tochtergesellschaft Silesian Coal International Group of Companies S.A. verfügt die Gesellschaft über Explorationslizenzen schlesischer Kohlevorkommen. Des Weiteren übernimmt das Unternehmen auch komplexe Transportlösungen für seine Kunden. Die 1995 gegründete HMS Bergbau AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im Basic Board notiert. Kontakt: Unternehmenskontakt: HMS Bergbau AG An der Wuhlheide 232 12459 Berlin T.: +49 (30) 65 66 81-0 F: +49 (30) 65 66 81-15 E-Mail: info@hms-ag.com URL: www.hms-ag.com HMS Investor Relations Kontakt: GFEI Aktiengesellschaft Ostergrube 11 30559 Hannover T.: +49 (511) 47 40 23 00 F.: +49 (511) 47 40 23 19 www.gfei.ag E-Mail: investors@hms-ag.com 04.06.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: HMS Bergbau AG An der Wuhlheide 232 12459 Berlin Deutschland Telefon: 030 65 66 81-0 Fax: 030 65 66 81-15 E-Mail: hms@hms-ag.com Internet: www.hms-ag.com ISIN: DE0006061104 WKN: 606110 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board) EQS News ID: 819001 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 819001 04.06.2019 ISIN DE0006061104 AXC0138 2019-06-04/12:39