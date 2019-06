BERLIN (Dow Jones)--Der Präsident des Bundesrechnungshofes, Kay Scheller, hat vor dem Risiko eines Verfassungsverstoßes durch den nur teilweise geplanten Abbau des Solidaritätszuschlages gewarnt und zu einer "von Anfang an" verfassungsfesten Lösung gemahnt. Es gebe "ganz große Fragezeichen", ob der von der Koalition geplante Abbau des Soli für 90 Prozent der Steuerzahler verfassungsfest sei, sagte Scheller beim "Föderalen Forum" des Bundesfinanzministeriums in Berlin.

"Trifft man jetzt nicht Vorsorge für einen vollständigen Wegfall, sehe ich hier erhebliche finanzwirtschaftliche Risiken", sagte Scheller, der an den Fall der Kernbrennstoffsteuer erinnerte, der zu hohen Rückzahlungen des Bundes aufgrund eines Urteils des Bundesverfassungsgerichts geführt hatte. "Ich empfehle eine verfassungsgemäße Lösung von Anfang an", sagte er. "Sonst ist die Gefahr groß, dass in die finanzwirtschaftliche Planung große Löcher gerissen werden."

Scheller warnte in seiner Rede trotz einer seit Jahren rückläufigen Neuverschuldung vor Risiken für den Bundeshaushalt in den kommenden Jahren. "Auf den ersten Blick sieht es ganz gut aus", sagte er zwar. Seit 2011 sei die Neuverschuldung rückläufig, die Haushaltsabschlüsse des Bundes für 2015 bis 2018 hätten zusammen 35 Milliarden Euro an Überschüssen ergeben, und die Lage in den Ländern und Gemeinden sei vergleichbar. Insgesamt liege die deutsche Schuldenstandsquote erstmals seit 2002 wieder unter den im Maastricht-Vertrag verankerten 60 Prozent der Wirtschaftsleistung.

"Freuen wir uns aber nicht zu früh", warnte der Präsident des Rechnungshofes. Die positive Entwicklung der vergangenen Jahre beruhe im wesentlichen auf dem seit 2011 weitgehend ungebrochenen Wirtschaftsaufschwung. "Die Entwicklung ist nicht das Ergebnis einer nachhaltigen Konsolidierungspolitik." Im Gegenteil sei die Finanzpolitik des Bundes in den vergangenen Jahren ungebremst expansiv gewesen. "Es kam immer wieder etwas drauf, ohne dass etwas anderes weggefallen wäre", bemängelte Scheller.

Zum Aufschwung hinzu gekommen seien die niedrigen Refinanzierungskosten. Die Bundesregierung habe die Schuldenbremse deshalb ohne Anstrengung und ohne Konsolidierungsmaßnahmen einhalten können - auf weitere Sicht könne es aber schwerer werden, den Bundeshaushalt auf Kurs zu halten. Zur "Risikolandschaft" für diesen zählte Scheller vor allem den demografischen Wandel als Ausgabentreiber der kommenden Jahre. Der Druck auf die Rentenkassen werde steigen.

Kritisch sieht der Rechnungshof nach den Worten seines Präsidenten zudem besonders die Finanzierung der Mütterrente. Auch die geplante Grundrente werde den Bundeshaushalt zusätzlich ebenso belasten wie die geplanten Rentenstabilisierungen ab Mitte der 2020er-Jahre. "Die Politik muss hier Lösungen finden", forderte Scheller und nannte eine Aufhebung der Beitragsbemessungsgrenzen und eine weitere Erhöhung des Renteneintrittsalters. Nötig sei insgesamt zudem eine strukturelle Konsolidierung des Bundeshaushaltes und Mut, Prioritäten zu setzen. "Die Zeit der anstrengungslosen Konsolidierung neigt sich wohl dem Ende zu", konstatierte er.

