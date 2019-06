Gemeinsam mit der Stadt Wien, vertreten durch Stadtrat Jürgen Czernohorszky und Ernst Nevrivy, Bezirksvorsteher der Donaustadt, fand am 17.5.2019 der Spatenstich für den Bau des Bildungscampus Seestadt Aspern Nord statt. Die bereits vorhandene Bildungsinfrastruktur in Wiens größtem Stadterweiterungsgebiet wird dadurch weiter ausgebaut. Die Bietergemeinschaft Hypo NOE Leasing und Strabag Real Estate (SRE) hat im Zuge einer EU-weiten Ausschreibung den Zuschlag für die weiterführende Planung, Errichtung, Finanzierung und den Betrieb des Bildungscampus Seestadt Aspern Nord und Bildungscampus Aron Menczer erhalten. Erstmals wurden somit zwei Standorte in einem Paket vergeben.Die neue Bildungseinrichtung umfasst einen 12-gruppigen Kindergarten, eine 17-klassige ...

