FRANKFURT (Dow Jones)--Die Erholung an den europäischen Aktienmärkten hat sich am Dienstagvormittag ausgeweitet. Der DAX gewinnt zur Mittagszeit 1,1 Prozent auf 11.916 Punkte, und der Euro-Stoxx-50 legt um 0,6 Prozent auf 3.320 Punkte zu. Gestützt wird die Stimmung von Zinssenkungsspekulationen. Der Markt erwartet mit einer Wahrscheinlichkeit von über 60 Prozent eine erste Leitzinssenkung in den USA bereits im Juli.

Das treibt auch den Goldpreis, der mit 1.325 Dollar je Feinunze auf den höchsten Stand seit Ende Februar steigt. Der Dollar gibt nach, der Euro zieht auf 1,1250 Dollar an. Der Anleihemarkt tritt auf der Stelle und verteidigt damit die jüngsten Aufschläge.

Laut James Bullard, Fed-Präsident von Saint Louis, könnte eine Zinssenkung bald angebracht sein. Weitere Aufschlüsse erhofft sich der Markt von diesem Nachmittag. Dann dürfte sich US-Notenbank-Chef Jerome Powell in einer Rede auch zur Geldpolitik äußern.

Autos geben Gas - Behörden bremsen Techs aus

Im DAX gewinnen BASF 3,3 und Thyssen 3,1 Prozent, beide Titel waren zuletzt wegen der kursierenden Konjunktursorgen besonders stark gefallen. Bei den Branchen stechen auf der Gewinnerseite allerdings die Autoaktien heraus, auf der Verliererseite die Technologietitel. In der Technologie schlagen sich noch die extrem schwachen US-Vorlagen in niedrigeren Kursen nieder.

Der Index der Autoaktien führt die Gewinnerliste an mit einem Indexplus von 1,9 Prozent. Im Handel wird das als reine Gegenbewegung nach der Korrektur eingestuft. Die US-Absatzzahlen spielten hier keine signifikante Rolle. VW hat im Mai das mit Abstand stärkste Absatzwachstum erzielt mit einem Plus von 14 Prozent. Bei der Premiumtochter Audi hat sich die Abwärtsdynamik verlangsamt. Porsche erzielte wie die beiden Premiumhersteller Mercedes-Benz und BMW ein kleines Verkaufsplus.

Für mehr Gesprächsstoff als die neuesten Zulassungszahlen sorgen bei VW aber die jüngsten Aussagen zum Börsengang der Lkw-Tochter Traton. VW will den Börsengang noch vor der Sommerpause abschließen und die Aktie in Frankfurt und wegen Scania in Stockholm notieren lassen. Verkaufen will VW offenbar 10 bis 15 Prozent seiner Traton-Aktien.

VW, BMW und Daimler gewinnen alle gut 2 Prozent. Renault ziehen um 3,1 Prozent an. Hier wartet der Markt gespannt darauf, ob Renault in Fusionsgespräche mit Fiat Chrysler einsteigen wird. Darüber soll am Nachmittag beraten werden. Das könnte weitere Konsolidierungsfantasie schüren. Fiat Chrysler legen um 2,3 Prozent zu.

An Wall Street standen die großen Technologiekonzerne unter stärkerem Abgabedruck, weil Internetriesen wie Facebook und Amazon wegen ihrer marktbeherrschenden Stellungen stärker unter die Lupe genommen werden sollen. Bei den sogenannten FAANG-Aktien wurden zum Start in die Woche darauf fast 140 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung ausgelöscht. In Europa geben nun SAP und ASML je 1,3 Prozent ab. Der Stoxx-Index der Technologietitel fällt um 1,1 Prozent.

Julius Bär sehr fest - Singapur steigt ein

Für Julius Bär geht es um 2,9 Prozent nach oben. Stützend wirkt der Einstieg des Staatsfonds von Singapur (GIC), der sich laut der Internetseite der Bank mit 3,04 Prozent an Julius Bär beteiligt hat.

Kräftig nach oben geht es für Aktien von Fluggesellschaften. Auch dies wird im Handel vornehmlich auf eine technische Gegenbewegung nach dem jüngsten Abverkauf zurückgeführt. Daneben hat sich aber auch Lufthansa-Chef Spohr in einem Interview positiv zu den Sommerbuchungen geäußert. Diese sähen gut aus. Die Sorge um ein schwaches Geschäft war einer der Gründe für die jüngste Schwäche des Sektors. Lufthansa steigen um 1,7, Air France um 2,1 und IAG um 1,6 Prozent. Easyjet legen um 3 Prozent zu und Ryanair um 2,7 Prozent.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.319,70 0,59 19,48 10,60 Stoxx-50 3.072,78 0,31 9,44 11,33 DAX 11.913,73 1,03 120,92 12,83 MDAX 25.001,37 0,44 110,29 15,81 TecDAX 2.742,80 -0,09 -2,53 11,94 SDAX 10.821,59 0,70 74,74 13,80 FTSE 7.201,22 0,23 16,42 6,79 CAC 5.255,25 0,26 13,79 11,09 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,21 -0,01 -0,45 US-Zehnjahresrendite 2,11 0,04 -0,57 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:36 Mo, 17:32 % YTD EUR/USD 1,1251 +0,06% 1,1255 1,1204 -1,9% EUR/JPY 121,55 +0,05% 121,45 121,48 -3,3% EUR/CHF 1,1177 +0,17% 1,1170 1,1195 -0,7% EUR/GBP 0,8877 -0,01% 0,8882 0,8876 -1,4% USD/JPY 108,04 -0,01% 107,90 108,43 -1,5% GBP/USD 1,2674 +0,06% 1,2674 1,2625 -0,7% Bitcoin BTC/USD 7.954,75 -6,35% 7.820,50 8.413,75 +113,9% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,75 53,25 -0,9% -0,50 +11,5% Brent/ICE 60,65 61,28 -1,0% -0,63 +9,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.325,83 1.325,10 +0,1% +0,73 +3,4% Silber (Spot) 14,76 14,79 -0,2% -0,03 -4,8% Platin (Spot) 820,98 823,00 -0,2% -2,02 +3,1% Kupfer-Future 2,65 2,65 0% 0 +0,3%

