Bonn (ots) - Landei, Hinterwäldler - das war gestern. Das ländliche Deutschland ist "in". Bei Normalbürgern, bei Promis, bei Zeitschriften, Buchverlagen und auch im Fernsehen. Mehrere Befragungen in den vergangenen Jahren ergaben, dass die große Mehrheit der Deutschen das Landleben für gesünder hält und gut die Hälfte gern im Grünen wohnen möchte, abseits der städtischen Hektik.



Doch der Ansturm auf die Dörfer bleibt aus. Im Gegenteil, viele ländliche Gemeinden haben Probleme, in manchen Medien ist sogar vom großen Dorfsterben die Rede. Wir fragen: Welche Regionen sind besonders von der Landflucht betroffen? Wie dreht sich die Abwärtsspirale in den Dörfern? Was unternehmen Kommunalpolitiker und Bürger, um gegenzusteuern?



phoenix-Reporter Hans-Werner Fittkau ist auf Landpartie in der Eifel. Der preisgekrönte Ort Bettingen in der Nähe von Bitburg zeigt, welche Maßnahmen unternommen wurden, um das Dorf lebenswert zu erhalten. Große Probleme in der Eifel - und anderswo - sind das Mobilfunknetz und die digitale Infrastruktur sowie die alten Häuser in den Dorfkernen. Doch die gegenwärtige Entwicklung in den Metropolen bringt auch Chancen für den ländlichen Raum. Die IHK Trier sagt, gerade kleine und mittlere Städte seien hervorragend aufgestellt. Der Geschäftsführer der Bitburger Brauerei erläutert: "Die Verkehrsinfrastruktur ist für die Zukunft von entscheidender Bedeutung." Er sieht im engagierten Zusammenwirken von Unternehmen und Politik eine große Chance.



OTS: PHOENIX newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6511 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6511.rss2



Pressekontakt: phoenix-Kommunikation Pressestelle Telefon: 0228 / 9584 192 Fax: 0228 / 9584 198 presse@phoenix.de presse.phoenix.de