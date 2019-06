In jüngster Zeit gab es wieder einige Directors Dealings: Wienerberger-CEO Heimo Scheuch hat etwa am 3. Juni 10.000 Aktien zu je 19,144 Euro erworben, wie der Baustoff-Konzern in einer Eigengeschäfte-Mitteilung bekanntgibt. Andritz-Vorstand Joachim Schönbeck hat am 29. Mai 3000 Aktien zu je 32,77 Euro, in Summe um 98.312 Euro, erworben. Und Bawag-CEO Anas Abuzaakouk hat am 30. Mai 5.276 Stück zu je 37,75 Euro und 31. Mai 14.724 Stück zu je 37,70 Euro erworben.Wienerberger ( Akt. Indikation: 19,57 /19,61, 2,30%)Bawag ( Akt. Indikation: 38,48 /38,54, 0,70%)Andritz ( Akt. Indikation: 31,65 /31,73, 1,26%) Die 3 Banken Generali KAG hat ihr aktuelles Fondsjournal veröffentlicht. Darin nimmt Geschäftsführer Alois ...

