Gestern gab es an den US-Börsen einen Abverkauf des Technologiesektors, dies u.a. aufgrund neuer kartellrechtlicher Untersuchungen des US-Justizministeriums bzw der Federal Trade Commission (FTC) bei Betreibern sozialer Netzwerk. In Europa sieht es trotzdem überraschend entspannt aus. Und: Die Wiener Börse hat gestern die ATX-Beobachtungsliste 05/2019 veröffentlicht. Diese umfasst die Gesamtbörseumsätze 6/2018 bis 5/2019 der prime market-Werte. Sie hat 9/12 Bedeutung für die nächste reguläre Überprüfung im September 2019. So sieht es aus: Die 20 ATX Werte sind weiter bestätigt. Die 20 Stärksten nach Handelsvolumen sind auch unter den Top25 nach Market Cap. Die Nummer 25, FACC, liegt um ca. 20 Prozent Free Float Market Cap ...

Den vollständigen Artikel lesen ...