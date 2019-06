FRANKFURT (Dow Jones)--Die Gewerkschaft Verdi hat die Mitarbeiter der Lufthansa Service Gesellschaft (LSG) zu Protesten gegen den geplanten Verkauf der Catering- und Bordservice-Sparte aufgerufen. Am Mittwoch sollen dem Lufthansa-Vorstand in Frankfurt rund 4.000 Unterschriften gegen die Transaktion übergeben werden, wie Verdi mitteilte. Die Aktion finde im Vorfeld eines Dialoges mit dem Vorstand zu den Verkaufsplänen statt. Am Donnerstag werde es zu bundesweiten "Protest-Mittagspausen" an den Standorten Frankfurt, München, Köln und Düsseldorf kommen.

Die Deutsche Lufthansa hatte im April einen formalisierten Verkaufsprozess für die LSG Group eingeleitet, um sich von der Sparte als Ganzes oder Teilen davon zu trennen. Bei einem Verkauf liege der Fokus auf den Entwicklungsmöglichkeiten des Unternehmens in neuer Eigentümerschaft, deshalb sei ein strategischer Investor wünschenswert, hieß es im April.

"Wir lehnen den Verkauf der LSG entschieden ab", erklärte Verdi-Bundesvorstandsmitglied Christine Behle und kritisierte diesen als "sozial verantwortungslos und zudem wirtschaftlich äußerst fragwürdig".

Die laut Gewerkschaft insgesamt über 35.500 Beschäftigten des Caterers produzieren im Jahr etwa 700 Millionen Essen für 300 Fluggesellschaften. In Deutschland hat das Unternehmen rund 7.000 Mitarbeiter.

