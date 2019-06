Die Spitze der Unionsfraktion hat die SPD nach dem Rückzug ihrer Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles aufgerufen, zur Arbeit in der Koalition zu stehen. Die Tendenz, diese Koalition grundsätzlich schlechtzureden, sei nicht berechtigt. "Diese GroKo ist besser als ihr Ruf", sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag, Michael Grosse-Brömer (CDU), am Dienstag in Berlin. Er hoffe, dass die SPD wieder Stabilität gewinne, "um diese Regierung auch zu Ende zu bringen".

Zu Spekulationen, die SPD könne die Koalition womöglich noch in diesem Jahr verlassen und damit ein vorzeitiges Ende der letzten Regierungszeit von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) herbeiführen, sagte Grosse-Brömer: "Ich mache mir jetzt keine Gedanken, wann und unter welchen Umständen diese Koalition brechen sollte." Die Koalition solle ihren Aufgaben gerecht werden." Wenn es nach ihm gehe, solle die Koalition nicht vorzeitig beendet werden.

Am Montag hatte der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet nach Berichten von "Rheinischer Post" und "Bild"-Zeitung am Rande einer Artenschutzkonferenz in Düsseldorf auf die Frage, ob die große Koalition noch bis Weihnachten halte, gesagt, dies könne keiner sagen. Laut "Rheinischer Post" sagte der CDU-Bundesvize, wenn eine Koalition breche, müsse dies an einer Sachfrage geschehen. Laut Verfassung gebe es kein Selbstauflösungsrecht des Bundestages. Die "Bild"-Zeitung zitierte Laschet mit den Worten, wer die Koalition beende, brauche einen guten Grund dafür.

Später plädierte Laschet angesichts der Meldungen für weniger Aufgeregtheit. Seine Aussage sei gewesen, dass die Koalition halte, ihre Arbeit machen und große Aufgaben wie das Kohleausstiegsgesetz umsetzen müsse, schrieb er auf Twitter. "Dass die SPD vor Weihnachten über die GroKo entscheiden will, ist nun wirklich nichts Neues."/bk/DP/jha

