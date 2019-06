Am Montag notierte die ThyssenKrupp-Aktie so tief, wie seit Juli 2003 nicht mehr. Zudem ergab sich im Kerzenchart aber ein kurzfristiges Kaufsignal. Umsetzen kann man dies am besten mit einem Bonus-Cap-Zertifikat, da dieses wegen der hohen impliziten Volatilität besonders attraktiv gepreist ist. Von Stefan Mayriedl

Den vollständigen Artikel lesen ...