Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (13.11 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.762,70 +0,48% +10,28% Euro-Stoxx-50 3.314,48 +0,43% +10,43% Stoxx-50 3.069,49 +0,20% +11,21% DAX 11.892,92 +0,85% +12,63% FTSE 7.197,29 +0,17% +6,79% CAC 5.249,95 +0,16% +10,98% Nikkei-225 20.408,54 -0,01% +1,97% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 168,64% +4

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,55 53,25 -1,3% -0,70 +11,1% Brent/ICE 60,46 61,28 -1,3% -0,82 +9,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.326,79 1.325,10 +0,1% +1,69 +3,4% Silber (Spot) 14,72 14,79 -0,4% -0,07 -5,0% Platin (Spot) 822,29 823,00 -0,1% -0,71 +3,2% Kupfer-Future 2,65 2,65 -0,1% -0,00 +0,3%

AUSBLICK AKTIEN USA

Der Schrecken über den protektionistischen Kurs von US-Präsident Donald Trump scheint an der Wall Street vorerst verflogen zu sein. Doch die damit einhergehenden Sorgen bestehen weiter und verhindern eine nachhaltige Erholung des gebeutelten Aktienmarkts. Die Stabilisierung der Wall Street dürfte sich fortsetzen, doch echte Kauflust dürfte nicht aufkommen. Dafür haben die schwelenden Handelskonflikte bereits zu stark auf das globale Wachstum gedrückt. Mexiko setzt im aktuellen Handelsstreit und der faktischen Aufkündigung des gerade erst geschlossenen Freihandelsabkommens zwischen Mexiko, Kanada und den USA durch Trump zwar auf Verhandlungen, drohte aber zugleich auch mit Gegenmaßnahmen. Auch die am Vortag schwer angezählte Nasdaq dürfte sich stabilisieren. Die US-Regulierungsbehörden nehmen die US-Technologiegiganten stärker an die Kandare. Es deutet sich ein Ende der Laissez-Faire-Politik gegenüber Google, Facebook und Co an. Dieser Umstand hatte die Branchenwerte am Vortag auf Talfahrt geschickt. Angesichts des trüben Wirtschaftsausblicks und steigender Zinssenkungsfantasien gerade in den USA kommen den im Tagesverlauf erwarteten Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell besondere Aufmerksamkeit zu. Volkswirte sehen Abwertungspotenzial für den Greenback.

Eine enttäuschende Umsatzprognose schickt die Aktien des Cloud-Unternehmens Box im vorbörslichen Handel um 18,2 Prozent auf Talfahrt. Zwar hatte das Unternehmen in seinem ersten Geschäftsquartal besser als erwartet abgeschnitten und auch die Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr erhöht, beim Umsatz traut sich Box aber weniger zu als bislang.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

22:05 US/Salesforce.com Inc, Ergebnis 1Q

Im Laufe des Tages:

- FR/Renault SA, Board-Sitzung mit Entscheidung über Aufnahme

formeller Fusionsgespräche mit Fiat Chrysler

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 16:00 Auftragseingang Industrie April PROGNOSE: -1,1% gg Vm zuvor: +1,9% gg Vm 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten API

FINANZMÄRKTE EUROPA

Gestützt wird die Stimmung von Zinssenkungsspekulationen. Der Markt erwartet mit einer Wahrscheinlichkeit von über 60 Prozent eine erste Leitzinssenkung in den USA bereits im Juli. Das treibt auch den Goldpreis, der mit 1.325 Dollar je Feinunze auf den höchsten Stand seit Ende Februar steigt. Der Dollar gibt nach, der Euro zieht auf 1,1250 Dollar an. Der Anleihemarkt tritt auf der Stelle und verteidigt damit die jüngsten Aufschläge. Laut James Bullard, Fed-Präsident von Saint Louis, könnte eine Zinssenkung bald angebracht sein. Weitere Aufschlüsse erhofft sich der Markt von diesem Nachmittag. Dann dürfte sich US-Notenbank-Chef Jerome Powell in einer Rede auch zur Geldpolitik äußern. Im DAX gewinnen BASF 3,3 und Thyssenkrupp 3,1 Prozent, beide Titel waren zuletzt wegen der kursierenden Konjunktursorgen besonders stark gefallen. Bei den Branchen stechen auf der Gewinnerseite allerdings die Autoaktien heraus, auf der Verliererseite die Technologietitel. In der Technologie schlagen sich noch die extrem schwachen US-Vorlagen in niedrigeren Kursen nieder. Der Index der Autoaktien führt die Gewinnerliste an mit einem Indexplus von 1,9 Prozent. Im Handel wird das als reine Gegenbewegung nach der Korrektur eingestuft. Für mehr Gesprächsstoff als die neuesten Zulassungszahlen sorgen bei VW aber die jüngsten Aussagen zum Börsengang der Lkw-Tochter Traton. VW, BMW und Daimler gewinnen alle gut 2 Prozent. Renault ziehen um 3,1 Prozent an. Hier wartet der Markt gespannt darauf, ob Renault in Fusionsgespräche mit Fiat Chrysler einsteigen wird. Fiat Chrysler legen um 2,3 Prozent zu. Für Julius Bär geht es um 2,9 Prozent nach oben. Stützend wirkt der Einstieg von GIC. Kräftig nach oben geht es für Aktien von Fluggesellschaften. Auch dies wird auf eine technische Gegenbewegung nach dem jüngsten Abverkauf zurückgeführt. Daneben hat sich aber auch Lufthansa-Chef Spohr in einem Interview positiv zu den Sommerbuchungen geäußert.Lufthansa steigen um 1,7, Air France um 2,1 und IAG um 1,6 Prozent. Easyjet legen um 3 Prozent zu und Ryanair um 2,7 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:36 Mo, 17:32 % YTD EUR/USD 1,1261 +0,15% 1,1255 1,1204 -1,8% EUR/JPY 121,55 +0,05% 121,45 121,48 -3,3% EUR/CHF 1,1177 +0,17% 1,1170 1,1195 -0,7% EUR/GBP 0,8874 -0,04% 0,8882 0,8876 -1,4% USD/JPY 107,94 -0,10% 107,90 108,43 -1,6% GBP/USD 1,2689 +0,18% 1,2674 1,2625 -0,6% Bitcoin BTC/USD 7.943,00 -6,49% 7.820,50 8.413,75 +113,6%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

An den meisten Handelsplätzen traten die Kurse mehr oder weniger auf der Stelle. Deutlichere Abgaben verbuchten die Börsen in China. In Sydney legten die Kurse im Mittel etwas zu, nachdem die australische Notenbank den Leitzins gesenkt hatte. Angesichts der weiter andauernden Ungewissheit im Handelsstreit zwischen den USA und China lautete die Devise Kapitalerhaltung. In dem Streit zwischen Mexiko und den USA kommt etwas Bewegung. Die mexikanische Regierung schickte zu Wochenbeginn Beamte nach Washington, um über die von US-Präsident Donald Trump angedrohten Strafzölle und Migrationsfragen zu sprechen. Zudem warnte Mexiko, dass US-Importzölle die Wirtschaft beider Länder belasten würden. Derweil beschuldigte Washington China erneut, bei den zuvor geführten Handelsgesprächen einen Rückzieher bei bereits vereinbarten Zusagen gemacht zu haben. Sorgen um die Auswirkungen des Handelskonflikts auf die US-Wirtschaft führten unterdessen zu Spekulationen um Zinssenkungen der US-Notenbank. Keine große Wirkung zegten die Konjunkturdaten der Region.

Die australische Notenbank hat derweil erstmals seit fast drei Jahren den Leitzins gesenkt. Der S&P/ASX 200 erholte sich daraufhin von leichten Tagestiefs und schloss gut behauptet. Trotz der Zinssenkung, gewann der Finanzsektor 0,3 Prozent hinzu. Die australische Bank ANZ hat bereits angekündigt, die Senkungen an die Kunden weiterzugeben, allerdings nicht in voller Höhe. Unter den Einzelwerten knickten A2 Milk in Neuseeland um rund 9 Prozent ein, nachdem Peking angekündigt hatte, chinesische Produzenten von Babynahrung stärker zu fördern.

CREDIT

Die Risikoprämien auf Versicherungen gegen Zahlungsausfälle kommen am Dienstag leicht zurück. Die Suche nach Rendite sorgt für einen leichte Stabilisierung bei den Unternehmensanleihen. Zudem wird auf die Zinspolitik der großen Notenbanken gesetzt. Die Eröffnungsrede von Fed-Chef Jerome Powell auf der Konferenz zur geldpolitischen Strategie im späteren Tagesverlauf dürfte gleichwohl hinter den taubenhaften Äußerungen, die im Vorfeld zu vernehmen waren, zurückbleiben. So hält James Bullard, Fed-Präsident von Saint Louis, eine Zinssenkung bereits bald für angebracht. Am Zinsterminmarkt werden aktuell mehr als zwei Zinssenkungen in diesem Jahr eingepreist.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Bayer bekommt erste Glyphosat-Klage in Australien

Bayer muss sich wegen der angeblich krebserregenden Wirkung seines Unkrautvernichters Glyphosat nun auch mit Schadensersatzforderungen in Australien herumschlagen. Ein Landschaftsgärtner verklagte den Konzern vor dem Obersten Gerichtshof des Bundesstaates Victoria in Melbourne. Seine Kanzlei Carbone Lawyers erklärte am Dienstag, es handele sich um das erste Verfahren dieser Art in Australien.

Finanzierungskosten der Deutschen Bank trotz Aktientief im Rahmen

Trotz eines neuen Allzeittiefs der Deutsche-Bank-Aktie sind die Aktionäre von einer Panik weit entfernt. Denn ein zentrales Maß für die Finanzierungskosten der Bank hat sich sogar zuletzt verbessert. Die Aktie von Deutschlands größter Bank ist am Montag auf ein neues Allzeittief bei 5,80 Euro gefallen, ein Rückgang von mehr als 20 Prozent über den vergangenen Monat. Das Papier erholte sich leicht, schloss aber trotzdem erstmals unter der Marke von 6,00 Euro.

Verdi ruft bei Lufthansa-Cateringtochter LSG zu Protesten auf

