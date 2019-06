Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat Europa zu einer stärkeren Koordinierung seiner Wirtschaftspolitik aufgefordert. Es funktioniere nicht, wenn man nur auf die Geldpolitik schaue oder die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank kritisiere. Denn Europa stehe im Wettbewerb mit anderen wirtschaftlich starken Regionen. Gegenwärtig spiele Europa aber nicht die gleiche Rolle wie andere Regionen und mache nicht alles aus seinen Möglichkeiten.

"Wir brauchen eine europäische Wirtschaftspolitik", sagte der SPD-Politiker auf dem Tag der Deutschen Industrie in Berlin. Dazu gehörten Instrumente, die Deutschland und Frankreich gemeinsam vorgeschlagen hätten, wie beispielsweise ein Eurozonen-Budget.

Scholz drängte außerdem auf eine Mindestbesteuerung von Firmen, damit sich die großen Digitalunternehmen auch an der Finanzierung des Gemeinwesens angemessen beteiligten. Auch mahnte er die deutschen Unternehmen, bei der gegenwärtigen Transformation der Wirtschaft die Menschen mitzunehmen. Denn Globalisierung und schneller Fortschritt könne nur gutgehen, wenn die Gesellschaft zusammengehalten werde. Nur eine solidarische und gerechte Gesellschaft sei weltoffen. Daher müsse Politik und Wirtschaft an einem gemeinsamen Strang ziehen, so der Minister.

Scholz wies wie zuvor auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) die zuvor vom Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) geäußerte scharfe Kritik an der Politik der Bundesregierung zurück. "Die Grundlage des Kaufmanns ist das Nörgeln", sagte Scholz. Allerdings könne es im Leben nicht immer nur um ein "Wünsch-Dir-Was" gehen. Er verwies auf Erfolge der Bundesregierung, wie beispielsweise die steuerliche Forschungsförderung von Unternehmen.

Auf der gleichen Veranstaltung mahnte der französische Finanzminister Bruno Le Maire indirekt Deutschland, im gegenwärtig niedrigen Zinsumfeld mehr Investitionen in die Zukunft zu tätigen. Auch bot er seine Interpretation von Scholz' Politik eines ausgeglichenen Haushalts an. Die schwarze Null müsse ein Ziel, "aber kein Dogma" sein, sagte Le Maire.

June 04, 2019

