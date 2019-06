Detroit (ots/PRNewswire) - TU-AUTOMOTIVE DETROIT 2019 -- Wind River®, ein führender Anbieter von IoT-Software für kritische Infrastruktur , und Airbiquity®, ein führendes Unternehmen für vernetzte Fahrzeugdienste, arbeiten an der Integration von Schlüsseltechnologien zusammen, um eine durchgängige Software-Lifecycle-Managementlösung für vernetzte und autonome Fahrzeuge zu entwickeln, die das Konzept Fahrzeug-zu-Cloud umspannt. Die Lösung wird sichere und intelligente Over-the-Air-Software-Aktualisierungen (OTA) und -Datenmanagement ermöglichen.



Ein sachgemäßes und proaktives Management der Software über den gesamten Lebenszyklus des Fahrzeugs wird immer wichtiger, um die Leistung zu verbessern, den Wert zu bewahren und Sicherheitsbedrohungen zu meistern. Durch den Einsatz von OTA können Fahrzeughersteller Diagnose- und Betriebsdaten sicher übertragen und Software-Updates effizient umsetzen und auf diese Weise Ausgaben für Rückrufaktionen verringern und neue Fahrzeugfunktionen bereitstellen.



Wind River und Airbiquity werden für die Automobilindustrie eine offene und flexible OTA-Lösung bieten, die marktführende Software-Technologiekomponenten verbindet, um eine umfassende, interoperable und vorab validierte OTA-Lösung zu schaffen - aufbauend auf der Fachkompetenz zweier branchenführender Software-Technologieunternehmen.



Wind River wird mit Edge Sync, seiner hochmodularen OTA-Update- und Software-Lifecycle-Managementlösung zum Erfolg beitragen. Airbiquity wird seine Lösung OTAmatic beisteuern, einschließlich OTA-Orchestrierung, Kampagnenmanagement, Software- und Datenmanagement sowie Uptane-basierten Fähigkeiten für den Sicherheitsrahmen.



Eine integrierte Lösung, die Edge Sync und OTAmatic kombiniert, ist auch in zahlreichen nicht-automobilen IoT-Sektoren einsetzbar, beispielsweise in den Bereichen Medizin, Industrie, Luftfahrt, Militär und Telekommunikation.



"Autohersteller stehen derzeit unter dem Druck, hochkomplexe Funktionen einzuführen und ständig Mehrwert zu bieten. Fortschritte beim Softwaremanagement, um den gesamten Lebenszyklus eines Autos sicher zu handhaben, sind eine wirksame Strategie, damit Autohersteller mehr und fortlaufend Innovationen liefern und gleichzeitig kosteneffektiv bleiben können", sagte Marques McCammon, Vice President für Automotive bei Wind River. "Indem wir uns mit führenden Anbietern wie Airbiquity verbünden, unterstützen wir die Autohersteller, mit den wachsenden Anforderungen von Kunden und der Autowirtschaft Schritt zu halten."



"Airbiquity versteht den Marktbedarf nach robusten, sicheren und hochgradig skalierbaren OTA-Lösungen mit bewährter Interoperabilität von renommierten Anbietern", sagte Kamyar Moinzadeh, Präsident und CEO von Airbiquity. "Wir freuen uns darauf, diese gemeinsame OTA-Lösung in den Automobilmarkt und weitere Märkte zu bringen - zusammen mit einem hochkompetenten Technologie-, Marketing- und Vertriebspartner wie Wind River."



Edge Sync stellt eine marktführende performante Lösung bereit, die schnelle, sichere und geschützte Updates für Software und Firmware ermöglicht, damit der Wert des Fahrzeugs kontinuierlich und die Erfahrungen von Kunden langfristig verbessert werden. Edge Sync umfasst auch ein Technologie, die kleinste differenzielle Updates bei der Durchführung von OTA-Updates erlaubt. Updates minimal zu halten, verringert die Dauer und die Kosten der Verbreitung und verbessert die Übertragungszeit und den Speicherplatz, der auf automobilen elektronischen Steuereinheiten (ECUs) erforderlich ist.



OTAmatic ist eine branchenführende OTA-Lösung für zahlreiche ECUs, die Software-Updates für Fahrzeuge sowie Datenmanagement von der Cloud sicher orchestriert und automatisiert. OTAmatic bietet einen hoch entwickelten OTA-Dienst mit ausgeklügelter Fahrzeug- und Geräte-Abzielung, diskreten Steuerungen für Richtlinien und Datenschutz, anpassbarer Nutzerkommunikation, Cybersicherheit auf mehreren Ebenen sowie Flexibilität bei der Lösungsumsetzung.



Weitere Informationen über die automobilen Lösungen und Technologien von Wind River stehen unter http://www.windriver.com/markets/automotive/ zur Verfügung.



Weitere Informationen über die automobilen Lösungen und Technologien von Airbiquity stehen unter http://www.airbiquity.com zur Verfügung.



Informationen zu Wind River



Wind River zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Software für Edge-Computing. Seit 1981 treibt die Technologie des Unternehmens die am besten abgesicherten Geräte der Welt an und ist in über 2 Milliarden Produkten zu finden. Wind River bietet ein umfassenden Portfolio, unterstützt von global verfügbaren professionellen Dienstleistungen und Kundenservice auf Weltklasseniveau sowie einem umfangreichen Partnernetzwerk. Wind River liefert die Software und Expertise, um die digitale Transformation von erfolgskritischen Infrastruktursystemen zu beschleunigen, die höchsten Schutz, Sicherheit, Leistung und Zuverlässigkeit erfordern. Rufen Sie Wind River unter www.windriver.com auf, um mehr zu erfahren.



Informationen zu Airbiquity



Airbiquity® ist ein weltweit führendes Unternehmen für vernetzte Fahrzeugleistungen und ein Vorreiter bei der Entwicklung und technischen Umsetzung von automobilen Telematik-Technologien. Als Innovationsführer im Automobilbereich betreibt Airbiquity die branchenweit fortschrittlichste Cloud-basierte Plattform zur Bereitstellung von vernetzten Fahrzeugdiensten unter der Marke Choreo und unterstützt alle maßgeblichen Anwendungsfälle, einschließlich Over-the-Air (OTA) Software-Updates und Datenmanagement mit OTAmatic. In Zusammenarbeit mit Airbiquity stellen Automobilhersteller und -zulieferer hoch skalierbare, leicht bedienbare und sichere vernetzte Fahrzeugdienstprogramme bereit, die den Anforderungen ihrer Kunden in über 60 Ländern auf der ganzen Welt gerecht werden. Erfahren Sie mehr über Airbiquity unter www.airbiquity.com oder folgen Sie dem Gespräch unter @Airbiquity.



