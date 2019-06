Der zum Jahresbeginn in die Insolvenz gerutschte Bitburger Sortierbetrieb Seos Recycling hat einen neuen Eigentümer. Die zur Steil-Gruppe gehörende Steil Entsorgung GmbH mit Sitz in Trier hat am 1. Juni den Großteil des Seos-Grundstücks (ca. 40.000 qm) mitsamt der dortigen Gewerbeabfall-Sortieranlage sowie Teile des Fuhrparks und weiteres Equipment im Rahmen eines Asset Deals übernommen. Die entsprechenden ...

