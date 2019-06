Die NordLB hat die Einstufung für die Vorzugsaktien von Volkswagen (VW) anlässlich der möglichen Fusion zwischen Fiat Chrysler und Renault auf "Kaufen" belassen. Der Vorschlag komme zwar überraschend, andererseits habe Fiat in den vergangenen Jahren aber auch kaum einen Automobilkonzern bei der Suche nach Allianzen ausgelassen, schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Weitere Kandidaten für Beteiligungen oder Fusionen könnten in den nächsten Jahren Ford, Honda, Suzuki und Subaru sein. BMW und Daimler könnten in absehbarer Zeit aus Größengründen dazu gezwungen werden, an der Konsolidierung teilzunehmen./tih/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2019 / 10:03 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.06.2019 / 10:16 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0040 2019-06-04/14:27

ISIN: DE0007664039