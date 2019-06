Berlin (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Ziel der Zusammenarbeit ist die strategische Positionierung von Scout24 als führendes Digital-Unternehmen. PIABO begleitet Scout24 insbesondere in Deutschland in den Bereichen Positionierung, Employer Branding und Thought Leadership auf dem Gebiet der Künstlichen Intelligenz.



PIABO, der Full-Service-PR-Partner für die Digitalwirtschaft, vertritt ab sofort Scout24, einen führenden Betreiber digitaler Marktplätze mit Fokus auf Immobilien und Automobile in Deutschland und anderen europäischen Ländern. Ziele der Zusammenarbeit sind eine starke Positionierung von Scout24 als innovatives Tech-Unternehmen und als attraktive Arbeitgebermarke im digitalen Business.



"Wir freuen uns, dass Scout24 als einer der Internet-Pioniere Deutschlands und eine der bekanntesten Digital-Marken auf unsere Expertise vertraut. Scout24 steht für eine konsequente Digitalisierung wichtiger persönlicher Entscheidungen. Wir begleiten das Unternehmen auf einem spannenden Weg: Durch den Einsatz künstlicher Intelligenz ergeben sich in den nächsten Jahren faszinierende neue Innovationspotenziale für das Angebot. Bereits jetzt ist Scout24 sehr aktiv in diesem Bereich. Wir freuen uns sehr darauf, Scout24 in dieser spannenden Wachstumsphase kraftvoll unterstützen zu dürfen", erklärt Tilo Bonow, Gründer und Geschäftsführer von PIABO.



Mit seiner 21-jährigen Unternehmensgeschichte zählt Scout24 zu den etabliertesten Größen unter den deutschen Digital-Unternehmen. PIABO PR blickt auf eine langjährige Erfolgshistorie in der Kommunikation für national und international führende Unternehmen der Digitalwirtschaft sowie Challenger Brands.



"PIABOs Sachverstand in der Kommunikation für nationale und internationale Tech-Marken ist beeindruckend", sagt Jan Flaskamp, Vice President Communications & Marketing bei Scout24. "Wir freuen uns sehr darauf, mit PIABO als starkem PR-Partner die Entwicklung der Scout24-Marktplätze hin zu einem intelligenten Marktnetzwerk kommunikativ zu begleiten sowie durch eine klare Positionierung als digitaler Champion thematische Impulse zu geben und neue Talente für unsere erfolgreichen Teams zu gewinnen."



Über PIABO:



PIABO PR ist Deutschlands führender Full-Service-PR-Partner der Digitalwirtschaft mit Sitz in Berlin. PIABO erzielt für seine Kunden aus den Bereichen E-Commerce, Consumer Electronics, IoT/Robotic/Security, Venture Capital, FinTech, SaaS/Cloud, Blockchain, Mobility, Big Data und AI/VR/AR international herausragende Medienpräsenz. Das Leistungsspektrum des multidisziplinären Beraterteams umfasst Public Relations und strategisches Social Media Management sowie Content Marketing und Influencer Relations. So unterstützt PIABO Kunden wie N26, WeWork, Tinder, Stripe, GitHub oder die Silicon Valley Bank aktiv beim Erreichen ihrer lokalen und globalen Wachstumsziele.



Über Scout24:



Mit unseren führenden digitalen Marktplätzen ImmobilienScout24 in Deutschland und Österreich sowie AutoScout24 in Europa schaffen wir ein vernetztes Angebot für Wohnen und Mobilität. Über 1500 Mitarbeiter ermöglichen unseren Nutzern, schnell und einfach in ihr neues Zuhause oder zu ihrem neuen Auto zu kommen. Individuelle Zusatzangebote, wie zum Beispiel die Vermittlung von Umzugsservices oder Bau- und Autofinanzierungen von Scout24 Consumer Services unterstützen dabei. Die Scout24 AG ist eine börsennotierte Aktiengesellschaft und wird an der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN: DE000A12DM80 /DE000A2TSEV4, Ticker: G24 / G24Z) gehandelt. Weitere Informationen finden Sie unter www.scout24.com, auf unserem Corporate Blog und Tech Blog oder folgen Sie uns auf Twitter und LinkedIn.



OTS: PIABO newsroom: http://www.presseportal.de/nr/62594 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_62594.rss2



Pressekontakt: Laura Schlensak PIABO PR GmbH Tel.: +49 30 2576205 - 40 E-Mail: laura.schlensak@piabo.net



PIABO PR GmbH, Markgrafenstraße 36, 10117 Berlin, Geschäftsführer: Tilo Bonow